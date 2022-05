Nuovo bando per la Apple Developer Academy di Napoli: 258 i posti disponibili

Online il bando per la Apple Developer Academy di Napoli; 258 i posti disponibili per una nuova generazione di sviluppatori di app e imprenditori, di cui 38 posti sono riservati a candidati che hanno frequentato e completato un Apple Foundation Program. Il programma, unico nel suo genere, ideato nel 2016 da Apple e dall'Università Federico II di Napoli, offre incredibili opportunità agli aspiranti sviluppatori di app. Gli studenti selezionati intraprendono un programma di studio in lingua inglese della durata di nove mesi, su temi quali lo sviluppo di software, il design delle app, la creazione di startup e l'economia digitale. Gli studenti avranno l'opportunità di sviluppare competenze e creare la propria app utilizzando l'ecosistema tecnologico più avanzato e creativo del mondo.

L'Academy ha sede presso il nuovo campus di San Giovanni a Teduccio e permette ad ogni studente di personalizzare il proprio percorso di apprendimento attraverso la collaborazione con i partner tecnologici e con le altre aziende presenti nel Campus. Alla fine dell'anno, le app degli studenti vengono presentate a centinaia di aziende e investitori provenienti dall'Italia e da tutto il mondo. Questo permette ai laureati di avere accesso alle opportunità del settore tecnologico anche tramite una piattaforma di placement innovativa. La registrazione riservata ai 38 studenti dell'Apple Foundation Program si chiuderà il 23 maggio 2022.

I candidati che non saranno ammessi possono comunque fare domanda, secondo le modalità previste dalla procedura di selezione standard descritte nel bando, alla Apple Developer Academy. Il bando per gli studenti sarà aperto fino al 10 giugno 2022. Il processo di selezione consiste in un test di valutazione online e in un colloquio motivazionale in videoconferenza a distanza.