Lavoro, si cercano 42 vivacizzatori di aste immobiliari a Napoli

Si aprono in Italia ed in Campania le candidature per diventare vivacizzatore professionista di aste immobiliari, figura professionale ideata da Reviva, startup specializzata nella vivacizzazione delle aste immobiliari, che si occupa di aiutare le persone a comprare casa attraverso la modalità dell'asta giudiziaria immobiliare.

Nello specifico, Reviva, che ha avviato una campagna di reclutamento in tutta Italia, è alla ricerca di 67 risorse da inserire in Campania, di cui 42 nella sola città di Napoli.

Cosa vuol dire vivacizzare un'asta immobiliare

Vivacizzare un'asta - secondo Reviva - significa arrivare all'acquirente finale con il giusto messaggio, aiutandolo a comprendere il

valore dell'immobile che vuole acquistare, aumentando così il numero di vendite e il prezzo stesso di acquisto. In Italia infatti, mediamente, per vendere un immobile occorrono diversi esperimenti di vendita, che si traducono in un lungo arco temporale prima che si concretizzi l’acquisto. Cosa comporta ciò? Che gli immobili invenduti tornino all’asta l’anno seguente, con un prezzo ribassato mediamente del 29% e questo per il sistema economico significa bruciare ogni anno 3,9 miliardi di ricchezza.

Come candidarsi

Per candidarsi occorre essere agenti e consulenti immobiliari, completare l’application form sul portale https://vivacizzatoreaste.it, partecipare al webinar di presentazione e, solo in questa fase, decidere se iscriversi alle selezioni per diventare "vivacizzatore aste

professionista", partecipando al corso. Una volta terminato, ogni iscritto dovrà sottoporsi al test finale che, una volta superato, sancirà l’ingresso nella rete di vivacizzatori aste professionisti di Reviva.