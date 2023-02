Tango Animazione cerca capo animatori per villaggi turistici in Campania

Tango Animazione srl, azienda operante nel settore servizi di animazione cerca "capo animatori turistici" per villaggi turistici in Campania e Puglia.

Mansioni: organizzare l’intrattenimento presso strutture turistiche; gestione dell’equipe di animatori;

Requisiti indispensabili: pregressa esperienza nella mansione;

Condizioni offerte: tempo determinato (1/4 mesi) full-time; retribuzione mensile proposta 1.200/1.500 € + alloggio

*Ai sensi dell’articolo 27 Decreto Legislativo 198/06 la presente offerta di lavoro è rivolta ai lavoratori di entrambi i sessi

Si precisa che la presente offerta sarà gestita direttamente dall’azienda, senza preselezione del Centro per l’Impiego, pertanto, chi fosse interessato alla posizione, potrà inviare, entro e non oltre il 15 maggio 2023, un Curriculum Vitae dettagliato con estensione .doc o .pdf, con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo il D.lgs. n. 196/2003 così come innovata dal regolamento UE 2016/679(GDPR), al seguente indirizzo e-mail: segreteria.tangoanimazione@gmail.com indicando nell’oggetto della mail, “CAPO ANIMATORI TURISTICI”.

