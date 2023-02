Amica Geniale 4, nuovi casting: i profili ricercati per recitare nella serie tv

L'Amica Geniale 4 piomba negli anni 80' nella nuova stagione della serie tv prodotta da Fandango, The Apartment Fremantle e Wildside in collaborazione con Rai Fiction, HBO Entertainment, in onda nel 2024.

Diversi i set a Napoli in queste settimane di intensa attività. I prossimi a Posillipo. Aperti i casting per le comparse e le figurazioni speciali della saga tratta dai romanzi di Elena Ferrante. Tra le novità della quarta stagione le nuove interpreti: Alba Rohrwacher (Lenù) e Irene Maiorino (Lila).

Ecco le figure richieste della produzione:

uomini e donne tra i 18 e i 75 anni, che sappiano parlare francese, residenti o domiciliati in Campania;

un uomo o una donna che sappiano suonare il pianoforte, residente o domiciliato in Campania;

coppie vere che sappiano parlare inglese e/o francese, residenti o domiciliati in Campania;

camerieri veri che sappiano parlare francese, residenti o domiciliati in Campania;

concierge che sappia parlare francese e/o inglese, residente o domiciliato in Campania.