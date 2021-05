Eletto il nuovo presidente di Confindustria Campania: è Gianluigi Traettino

"Mi complimento con Gianluigi per la nomina appena arrivata a presidente di Confindustria Campania. Sono veramente molto felice di questa nomina. Mi dispiace di non essere presente lì con voi, ma le vicende degli ultimi due giorni mi hanno costretto a cambiare completamente la mia agenda istituzionale. Mi avrebbe fatto piacere essere oggi lì con voi". Lo sottolinea il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, in occasione del Consiglio di presidenza di Confindustria Campania, salutando la nomina di Gianluigi Traettino a presidente di Confindustria Campania.

"Un grande augurio di buon lavoro al nuovo presidente di Confindustria Campania, Gianluigi Traettino. Siamo certi che replicherà l'impegno e i risultati già ottenuti durante la sua presidenza a Caserta. Lo attende la sfida importante di sostenere le imprese nella ripartenza post-Covid. La Ugl darà, come sempre, il proprio contributo fatto di collaborazione, dialogo e proposte per tutelare i lavoratori e garantire la crescita economica del nostro territorio. Un ringraziamento speciale va al presidente uscente, Vito Grassi, per l'attenzione e la collaborazione sempre manifestate durante il suo mandato. Gli auguriamo ogni bene per la sua nuova carica di vice-presidente nazionale". Così il segretario regionale Ugl Campania, Maria Rosaria Pugliese, presente oggi, insieme al segretario UGL-UTL di Napoli, Gaetano Panico, ai lavori del Consiglio di Presidenza di Confindustria Campania che hanno visto tra gli altri la partecipazione del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.