Nuovo supermercato Dodecà: l'apertura

Multicedi ha inaugurato il 20° punto vendita Dodecà, a Mugnano. Il gruppo campano prosegue il consolidamento nella propria regione quindi, dimostrando la volontà di continuare a investire nel Sud Italia.

Il nuovo punto vendita

Il nuovo Dodecà di Mugnano ha aperto i battenti venerdì scorso e si trova in via Giuseppe di Vittorio. Il supermercato si sviluppa su di una superficie di vendita di 1000mq e, come gli altri presenti in Campania, Puglia e Lazio, abbandona le logiche promozionali tipiche del format High-Low, offendo prezzi bassi sempre su di un assortimento di 7000 referenze.

Presenti anche oltre 1000 prodotti a marchio Decò, che puntano a offrire una qualità riconosciuta al miglior prezzo, e la linea premium Gastronauta (a firma Decò Italia); quest’ultima è pensata come un ideale viaggio nel gusto e dedicata al consumatore attento e “gourmand”, che intende spaziare tra squisitezze e sapori ricercati a un prezzo democratico e sempre accessibile.

Due le punte di diamante del punto vendita: la Macelleria con bisteccheria e tutto il meglio delle carni dal mondo, oltre a tante preparazioni degli esperti macellai, e un reparto Pescheria che quotidianamente proporrà il meglio del pescato locale e di tutto ciò che occorre per preparare un gustoso piatto. Completano il pdv Ortofrutta, Panetteria (con Pasticceria), Gastronomia, Congelato Sfuso e una ricchissima Enoteca, pensata per accontentare le esigenze dei veri wine lover.

“L’apertura di oggi conferma la volontà di Multicedi di rinforzare la sua presenza nel Meridione, a partire proprio dalla Campania, territorio nel quale questa giovane insegna è nata nel 2016 e ha vissuto il suo maggior sviluppo finora” ha dichiarato Nicola Iacovelli, direttore sviluppo Multicedi. “Non ci fermiamo qui: sono previste da qui alla fine dell’anno altre aperture di punti di vendita, tanto in franchising, quanto di proprietà. Aperture come quella di oggi sono anche occasioni importanti per noi per lasciare un segno tangibile e positivo sul nostro territorio: sono infatti 12 (su 22 totali) i nuovi lavoratori della zona inseriti nel nuovo supermercato. Questo è davvero l’aspetto umanamente più gratificante per tutta la squadra che si muove dietro al brand ed è costantemente al lavoro per dargli lustro in ogni territorio in cui arriviamo.”

Il punto vendita dispone di un ampio parcheggio riservato e aderisce alle iniziative istituzionali del brand (consegna a domicilio e giornata dedicata agli over 65, con agevolazioni sulla spesa al mercoledì).

Il gruppo Multicedi

Nata nel 1993 a Pastorano (CE) per iniziativa di un gruppo di imprenditori campani, è oggi una realtà di punta della GDO del Centro-Sud Italia, principalmente in Campania. Gli ultimi dati Nielsen - GNLC di febbraio 2022 – registrano per Multicedi una quota di mercato Italia dell’1,1% (Iper+Super+Libero Servizio+Discount), mentre in Campania si registra un 14,3%, considerando tutti i format: Iper, Super e Liberi Servizi e Discount. Nel 2021, ha registrato un fatturato di 1,2 miliardi di euro attraverso i circa 400 punti di vendita, con Decò e i 4 marchi insegna di proprietà: Adhoc Cash&Carry, Ayoka e i più recenti format Dodecà e SeBón. Il Gruppo impiega attualmente 800 dipendenti diretti ed un indotto di altre 4.500 famiglie. Nel 2020, con il partner Gruppo Arena, ha dato vita a Decò Italia, società consortile che gestisce l’insegna Decò, unitamente al mondo della Marca Privata. Multicedi srl porta con sé, oltre ai marchi succitati di cui è diretta proprietaria, anche i punti vendita Flor do Cafè. Nel gennaio del 2016, Multicedi è entrata a far parte del Gruppo VèGè per la creazione del più grande network italiano nelle attività di convenience, con oltre 3.500 pdv a varie insegne coinvolti.