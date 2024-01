Nuovo direttore generale per la Banca di credito popolare

Il Consiglio di Amministrazione (“CDA”) della Banca di Credito Popolare (“BCP” o “Banca”) ha nominato nuovo Direttore Generale il Dr Mario Crosta. Il Dr Crosta, 60 anni, succede al Rag. Felice Delle Femine, che ha retto la Direzione di BCP negli ultimi sei anni. Scelto all’esito di una attentissima selezione che ha privilegiato il suo brillante percorso di carriera nel settore creditizio, il Dr Crosta è alla sua quarta esperienza da Direttore Generale di banche a vocazione territoriale.

Ha guidato, infatti, Banca Popolare Etica dal 2003 al 2015, poi Banca di Piacenza dal 2016 al 2020 e, infine, Banca Popolare di Cividale dal 2020 al 2023, prima come Condirettore e poi Direttore Generale. Il presidente del CDA Mauro Ascione ha ringraziato il Rag. Felice Delle Femine per l’impegno profuso durante il suo mandato ed ha espresso il benvenuto della Banca al nuovo Direttore Generale, con la consapevolezza che il suo arrivo rappresenti per BCP una nuova opportunità di crescita.