Boom di turisti a Napoli nel periodo natalizio, quante presenze si prevedono in città fino al 7 gennaio

“Napoli sta registrando numeri sempre più importanti: nei giorni di festa prevediamo più di 700.000 presenze e in generale, la previsione fino all'Epifania, è di oltre 2 milioni di turisti arrivati già da metà novembre. Nel progettare i nostri eventi abbiamo puntato sia sui luoghi già inseriti nel circuito turistico sia su quelli meno noti allo scopo di animarli e renderli nuova meta attraente per cittadini e turisti. Desideriamo offrire un turismo sempre più esperienziale, immersivo, con tanti eventi e mostrare una città sempre più accogliente, anche grazie all’implementazione dei servizi. Ci sono tanti giovani tutor al lavoro presso gli infopoint e in giro per la città, a piedi e in bici”. Così l'assessora comunale al turismo e alle attività produttive, Teresa Armato, parlando del boom di turisti a Napoli nel periodo natalizio.

L'assessora ha voluto fare anche gli auguri in piazza Municipio ad una rappresentanza dei 35 tutor che danno informazioni e accolgono i visitatori nelle strade a maggior flusso turistico, distribuendo brochure e suggerendo eventi in città: "Il vostro sorriso deve essere il benvenuto per i turisti che stanno affollando la città, grazie ragazzi siete il nostro orgoglio".

"Secondo i dati dell'osservatorio turistico urbano prevediamo in questi giorni e fino al 7 gennaio circa 700mila presenze. Abbiamo migliorato i servizi oltre che con i ragazzi in strada, che sono anche a bordo di bici e negli infopoint, anche con l'installazione di bagni mobili, con un maggiore servizio di pulizia delle strade e svuotamento cestini e con accordi che garantiscono i trasporti nei giorni festivi. Poi non mancano gli eventi tra tour guidati, spettacoli, le iniziative del Capodanno, l'Epifania in piazza Mercato e il concerto del 1° gennaio del That's Napoli Live Show che a mezzogiorno animerà con il maestro Morelli piazza Municipio", ha concluso Armato.