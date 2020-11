“No ai lockdown, ma più controlli dell’Esercito": l'appello di 1500 professionisti

“No” ai lockdown, ma più controlli anti assembramento affidati all’Esercito e utilizzo dei percettori di reddito di cittadinanza da dislocare (nelle funzioni di controllo tipiche della Protezione Civile) presso stazioni ferroviarie, metro e bus. In periodo di piena emergenza da covid19, la strada maestra resta quella della responsabilità sociale e del rispetto delle regole in materia di salute pubblica, quale strumento privilegiato per allontanare il pericolo costituito da ulteriori lockdown. Parziali o generali che siano, ma comunque in grado di rallentare l’economia e generare danni al lavoro di tutti.

E’ questa la proposta che 1500 fra docenti universitari, magistrati, avvocati, ingegneri, medici, giornalisti, dirigenti di aziende pubbliche e private, stimati professionisti che fanno parte dell’associazione e gruppo social “LA VERA RINASCITA” hanno sottoscritto alla urgente attenzione del Presidente della Giunta Regionale della Campania, del Sindaco di Napoli e di Prefetti e Questori.

Il gruppo, che era nato in occasione del primo lock-down della primavera scorsa, con lo scopo di un confronto fattivo e serrato sui vari problemi generati dalla pandemia e non solo, torna dunque alla carica utilizzando le innumerevoli professionalità di cui è composta.

“Alla luce degli ultimi accadimenti, - si legge nell’appello - che hanno visto numerosi quartieri della città di Napoli e non solo, invasi da un numero sconsiderato di persone in strada, tali da costituire assembramenti "fuorilegge", aggravati, tra l'altro, dall'inosservanza del corretto uso della "mascherina", chiediamo alle Istituzioni cittadine e regionali, di adoperarsi con ogni mezzo, giuridico e operativo a propria disposizione, in maggiori e più incisivi controlli finalizzati al ripristino della legalitàe a tutela della salute pubblica. E questo – si legge nel documento - anche invocando un intervento governativo con utilizzo di forze militari”. Il tutto, contribuirebbe – nelle intenzioni dei firmatari dell’appello - a scongiurare ulteriori provvedimentidi lock-down, che andrebbero ad incidere negativamente sulle attività lavorative, già ampiamente penalizzate ed alla base di un forte scontento sociale. “Si tratta di un appello alla civiltà ed al buon senso – afferma l’ing. LUIGI IAQUINTA, Presidente e portavoce del gruppo –in mancanza del quale a parere nostro è giusto che subentri, laddove necessario, una risposta più ferma da parte delle istituzioni. La maggior parte dei cittadini – continua Iaquinta – si comporta in maniera consapevole e responsabile, ma è ovvio che così non è per tutti e questo oltre a costituire un oggettivo pericolo diffuso, rappresenta anche una minaccia alla coesione sociale stessa. Occorre tutelare la salute pubblica e al tempo stesso il lavoro e per fare questo non si può concedere spazio ad atteggiamenti di scarso rospetto dei valori civili ed umani”.

Il documento che rappresenta l’appello degli oltre 1500 aderenti a “LA VERA RINASCITA” è stato redatto dall’avvocato Tiziana Fucci e sottoscritto fra le altre personalità da: Chef Ernesto Iaccarino, Chef Luigi D'auria, ChefLuigi Auletta, Prof. Marco di Ludovico, Prof. Michel Brigante , Prof. Corrado Gisonni, Prof. Francesco Lelj, Prof. Luigi Santini, Prof. Antonio Formisano, Prof.Antonio Gesualdo, Prof. Massimo Blasi, Prof. Salvatore Visone, Prof. Susy Castillet, Prof. Bruno Amato, Prof. Aldo Zollo, Prof. Massimo Della Valle, Prof. Antonio Pescapè, Prof. Luca Bottazzi, Prof. Matteo Felitti, Prof. Maurizio Nicolella, Prof. Vincenzo Elefante, Prof. Bruno Calderone, Prof. Giorgio Frunzio;

Ing. Paola Marone, Ing. Eduardo Pace, Ing. Ada Minieri, Ing. Claudio D'Ambra, Ing. Roberto Turri, Ing. Stefano Iaquinta, Ing. Ettore Nardi, Ing. Manuel D'Auria, Ing. Antonio Pascarella, Ing. Claudio Cuccorese, Ing. Pietro Roviello, Ing. Gennaro Esposito, Ing. Roberto Blasi, Ing. Pasquale Ciaramella, Ing. Davide Piccirillo, Ing. Francesco Cipriano, Ing. Fabio Di Stefano, Ing. Marco Di Stefano, Ing. Camillo Guerra, Arch. Vito Brancaccio, Ing. Salvatore Baldan, Ing. Tina Rusciano, Ing. Nino Simeone, Arch. Aniello Calcagno, Ing. Pasquale Carbone, Ing. Tommaso Curcio, Ing. Fabrizio Gentile, Ing. Giorgio Saggiomo, Ing. Antonio Basilicata, Ing. Alfonso Grimaldi, Ing. Riccardo Autieri, Ing. Luigi D'Angelo, Ing. Ciro Grumetto, Ing. Giuseppe De Cicco; Dott. Adriano Telese, Dott. Eugenio Maria Amato, Dott. Alfonso Barbato, Dott. Giuseppe Parrella, Dott. Francesco Pullano, Dott. Pasquale Fucci, Dott. Gigi Sigona, Dott. Morando Morandi, Dott.ssa Marianna Vicidomini, Dott. Michele Romano, Dott. Elio Di Rienzo, Dott. Mario Ruberto, Dott. Carmine Tifoso; Avv. Tiziana Fucci, Avv. Luigi Ferrandino, Avv. Marina Romeo,Avv. Paola Esposito, Avv. Steve Fucci, Avv. Antonio Rodriguez, Avv. Gabriella Campajola, Avv. Francesco Cardellini, Avv. Francesco Iaquinta, Avv. Marzia Scarpelli, Avv. Maria Rosaria Pace, Avv. Domenico Fioretti, Avv. Silvia Mirra, Avv Giovanna Giosy Russo, Avv. Remigio Truocchio, Avv. Lucia Papa, Avv. Monica Ippolito, Avv. Lucia Mele, avv. Maria De Zio, Avv. ludovica Fumaroli, Avv. Stefania Ruotolo, Avv. Fabio La Rotonda, Avv. Ida Linda Reitano, Avv. Irene Liccardo, Avv. Gabriele Esposito, Avv. Michele Marra, Avv. Salatore Esposito, Avv. Vittorio Fucci, Avv. Eugenio Diffidenti, Avv. Francesco Sgambato; Dott. Giuseppe Mallardo, Dott.ssa Marilena Nasti, Dott.ssa Pina Liguori, Dott. Paolo Barba, Dott. Pio Del Gaudio, Dott. Paolo Stabile, Dott. Rosario Ross Pugliese , Dott. Emilio Ciccarelli, Dott, Antonio Coviello, Dott. Luigi Rispoli, Dott. Antonella Avancini, Dott.ssa Michela Lobosco, Dott. Rachele Torino, Dott. Davide Palladino, Dott. Carlo Ioppoli, Dott. Luciano Bonetti, Dott. Antonio Cuccaro, Dott. Pitro Raucci, Dott. Guido Luise; Dott. Ing. Gaetano Mirto,Dott. Arturo Siniscalchi, Dott. Monica Pica, Dott. Cesare Foà, Arch. Peppe Oliviero, Dott. Giuseppe Florino, Dott. Mario Di Mauro, Dott.ssa Lia D'Anzi, dott. Michele La Veglia, Dott. Luciano Tricarico; Luigi Auletta, Marcello Damiano, Lina La Mura, Giacomo Pietoso, Anna Maria Zoppi, Paolo Casolaro, Luigi Muto -Euronics, Enzo Boccia, Dott.ssa Carmela Carfora, Salvatore Iaderosa, Aniello Caterino, Corrado Sorbo, Nicola Carfora