Negozi aperti ad agosto a Napoli, il Comune ringrazia le associazioni di categoria

Saranno tanti gli esercizi commerciali che durante il mese di agosto resteranno regolarmente aperti a Napoli. Il Comune, attraverso l'assessora al turismo Teresa Armato, ha voluto esprimere il proprio apprezzamento alle associazioni di categoria per l'impegno profuso.

?Ci siamo confrontati con le associazioni di categoria Confcommercio, Aicast e Confesercenti sulla necessità di tenere il più possibile aperti i negozi durante il periodo di agosto, sia per i concittadini che restano in città che per i turisti che sempre più numerosi affollano la nostra bella Napoli. Abbiamo convenuto sulla necessità di evitare la brutta fotografia di una città chiusa per ferie, cosa che succedeva nel passato, garantendo l?apertura di bar, ristoranti e negozi di ogni genere. Colgo con soddisfazione e ringrazio le associazioni che hanno aderito all?appello dell?amministrazione?, afferma l'assessora Armato.