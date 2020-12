Natale 2020 con la Tombola più buona di sempre: virtuale e solidale

In occasione di questo Natale un po’ particolare, Pasta Garofalo e MammaPack, piattaforma di e-commerce che migliora la vita degli italiani all’estero proponendo la spesa online dall’Italia al giusto prezzo, presentano Tombola 2020, la più grande tombola virtuale mai organizzata, dedicata a tutti coloro che quest’anno non potranno rientrare in Italia per le festività di fine anno.

E quale miglior modo di rispettare le tradizioni, anche a distanza, se non davanti ad un’allegra tombolata, magari dopo aver gustato un ottimo piatto di pasta Garofalo? Se poi ha anche lo scopo di offrire un aiuto concreto alle famiglie maggiormente colpite dalla crisi, il momento di convivialità diventa ancora più bello. Infatti, tutto il montepremi della tombolata virtuale sarà devoluto in beneficenza grazie alla partnership con SpesaSospesa.org, progetto di solidarietà circolare ideato e promosso da Comitato Lab00 Onlus. Inoltre, ogni vincitore avrà la possibilità di scegliere in quale zona d’Italia effettuare la donazione.

Partecipare è molto semplice: chi avrà acquistato su mammapack.com o su box.mammapack.com tra il 01 novembre ed il 23 dicembre alle ore 12 riceverà un link al quale registrarsi per partecipare all’estrazione di 200 partecipanti per la tombola. Ogni partecipante riceverà gratuitamente una cartella, il cui costo simbolico, pari a 5€, verrà devoluto, insieme al montepremi che consiste in più di 500kg di beni di prima necessità, a Spesa Sospesa.

L’evento sarà trasmesso il 27 dicembre alle ore 18 in diretta online sui canali social di Pasta Garofalo, MammaPack e dei due presentatori d’eccezione: Serena Rossi, poliedrica artista amata da adulti e bambini, e Davide Devenuto, tra i fondatori del progetto Spesa Sospesa.

Il regolamento completo e i dettagli dei premi in palio alla pagina Mammapack.com/TombolaGarofalo