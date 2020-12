Natale solidale, il Petronio di Pozzuoli dona dolci natalizi alle famiglie in difficoltà

Anche se la scuola è chiusa agli studenti, il Petronio di Pozzuoli in questi giorni è in attività per produrre e confezionare pastiere e cassate per i poveri del territorio.

I docenti e i collaboratori dell’Alberghiero con sede a Monterusciello stanno preparando dolci che saranno distribuiti alla popolazione indigente la settimana prossima. Il Dirigente Scolastico Filippo Monaco ha lanciato l’idea solidale e ha richiesto la collaborazione del Comune di Pozzuoli che segnalerà le famiglie che vanno aiutate; i volontari della Protezione Civile Le Aquile provvederanno a consegnare i pacchi.

“In un momento difficile come questo non potevamo non fare la nostra parte - dichiara il professor Filippo Monaco - siamo sempre stati accanto alle famiglie in difficoltà. Già negli anni scorsi abbiamo collaborato alla realizzazione di molte iniziative di solidarietà. Oggi, nonostante le grandi difficoltà che stiamo vivendo come istituzione scolastica ho voluto, insieme a docenti e collaboratori, venire incontro alle necessità del nostro territorio. Molte famiglie, spesso proprio quelle dei nostri alunni, hanno difficoltà economiche. Come le famiglie anche molti anziani sono in difficoltà e stanno vivendo un altro dramma, quello della solitudine. Ebbene, io credo che proprio in questo periodo natalizio bisogna dimostrare tutta la nostra solidarietà. Non mancheranno sulle tavole i prodotti dolciari della nostra scuola. In questo modo vogliamo esprimere vicinanza e, consentiteci, anche dimostrare come la nostra scuola sia capace di elaborare dolciumi di qualità”