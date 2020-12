Sostegno ai commercianti di quartiere: nasce la campagna di sensibilizzazione

Acquistare localmente è un gesto di consapevole responsabilità sociale. Con questo assunto nasce Think Local - Eroi normali, campagna di sensibilizzazione ideata da un gruppo di imprenditori, impiegati, professionisti, cittadini che si sono uniti per dedicare parte del proprio tempo a sviluppare progetti di pubblica utilità. Il tutto attraverso un uso intelligente del digitale.

Tutti possono partecipare alla campagna attraverso un semplice gesto: acquistare da un artigiano locale, fare una fotografia e postare la fotorafia sulla pagina Instagram Eroi normali_Think Local e taggare tre amici. In questo modo, il commerciante di quartiere viene presentato e si invoglia a comprare. Il mondo social e digitale in questa campagna non dev’essere un concorrente bensì un mezzo per diffondere quanto più possibile tutte le realtà locali che in questo particolare momento sono in difficoltà e permettere alle nostre città di diventare meno buie. "Spesso si pensa che il commerciante debba essere salvato solo per un suo guadagno, ma in realtà lo spegnersi di un’insegna porta delle conseguenze su tutti noi con problemi di sicurezza sociale, ordine pubblico, deprezzamento delle strade quindi con un impatto negativo sulla vita di ciascuno di noi" spiega Massimiliano Molese, uno degli ideatori dell'iniziativa.