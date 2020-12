Il Covid non ferma l'associazionismo: nasce rete Promexport Italia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Su impulso del recente patto siglato dal Governo sull’Export, nasce Rete PromExport Italia la nuova rete di imprese con lo scopo di incrementare il grado di competitività delle aziende italiane interessate a investire in mercati esteri. Grazie ai diversi plus che può offrire - finanza agevolata, redazione ed implementazione di progetti di internazionalizzazione, logistica e comunicazione - Rete Promexport Italia si pone l’obiettivo di entrare a far parte del dialogo e del percorso inclusivo al sostegno dell’Internazionalizzazione. Alla guida della Rete, come impresa capofila, Euroconsult, al suo fianco: DR&Partenrs, O.T.I.M Organizzazione Trasporti Internazionali E Marittimi e Asprino Media Group - che forniranno alle Aziende interessate tutto il supporto necessario, sfruttando le differenti expertise e mettendo in campo soluzioni all’avanguardia e tutti gli strumenti utili per raggiungere il successo e fare fronte comune. L’Italia, come il resto del mondo, sta attraversando un’emergenza sanitaria ed economica senza precedenti, che genera un livello di incertezza mai sperimentato prima anche nel settore del commercio internazionale, con inevitabili ricadute negative sul sistema produttivo, sulle esportazioni e sulla circolazione di persone, capitali, beni e servizi. Rete PromExport Italia nasce con l’obiettivo di rilanciare il “Made in Italy” nel mondo nell’attuale congiuntura. Rete PromExport Italia è composta da quattro realtà italiane, differenti tra loro ma integrate per competenze e servizi, con l’obiettivo di sostenere e rafforzare le aziende italiane (che siano familiari, PMI o grandi imprese) già operanti su mercati esteri o che vogliono invece intraprendere un nuovo percorso oltre frontiera, Dario Rota, Presidente della Rete, ha commentato: “In un momento storico così delicato, è fondamentale dare supporto all’imprenditoria italiana in tutti i modi possibili. La Rete nasce dalla volontà e dalla passione delle quattro aziende fondatrici per sostenere lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle tante eccellenze italiane. Grazie allo sforzo di tutti i suoi partecipanti, Rete PromExport Italia fornisce alle aziende italiane una consulenza integrata e un supporto concreto per progetti di finanza agevolata, attività di promozione internazionale, logistica e comunicazione. Facciamo fronte comune, mettendo a disposizione esperienza e competenza per fornire alle aziende tutta l’assistenza necessaria per la definizione di nuovi piani di sviluppo internazionale. Teniamo letteralmente per mano gli imprenditori desiderosi di intraprendere nuove sfide attraverso un confronto costante, un’attenta valutazione delle loro aspettative e il monitoraggio delle grandi opportunità offerte dai mercati internazionali”. “Credo che in questo momento di difficoltà, unirsi e fare rete sia la scelta vincente per presentarsi alle imprese come un punto di riferimento per l’internazionalizzazione e la crescita.” - Ha proseguito Paola Carniglia, alla guida della Rete come Vice Presidente - “Il nostro team, giovane e dinamico, è in grado di adattarsi ad ogni esigenza grazie all’esperienza che ciascuno di noi ha maturato sul campo. Siamo convinti che un unico interlocutore sia il valore aggiunto per partire con slancio alla conquista dei mercati internazionali.” I servizi offerti puntano a risolvere tutte le criticità per le imprese che decidono di internazionalizzare il loro business, grazie all’esperienza e alla capacità delle aziende fondatrici. Rete PromExport Italia può, quindi, garantire una copertura a 360 gradi coinvolgendo l’intera filiera: dalla Ricerca degli strumenti di finanziamento più adatti alle esigenze delle aziende, al Project Management, alla Comunicazione, passando anche per Marketing Internazionale, Servizi Fieristici, Logistica, Trasporti, Supporto Commerciale e Ricerca di Canali Distributivi.

