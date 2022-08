Napoletani spendaccioni in vacanza: lo dice una ricerca

Gli italiani più spendaccioni all’ora di acquistare una vacanza? Secondo l’online travel agency (OTA) Vamonos-Vacanze.it, la propensione a spendere di più è maggiore a Roma, Milano, Napoli, Verona, Firenze e Torino. Messe insieme, queste 6 città rappresentano il 65% dei clienti che scelgono vacanze sopra i 1.500 euro.

Ad optare per vacanze sotto gli 800 euro sono invece i viaggiatori di Palermo, Bologna, Catania, Cagliari, Bari, Ancona, Perugia e L’Aquila che, messe insieme, rappresentano il 64% dei clienti che scelgono vacanze meno dispendiose ma non per questo meno coinvolgenti.

Entro questo budget di spesa sulla piattaforma Vamonos-Vacanze.it c’è perfino una Crociera MSC in Grecia, Mykonos e Croazia (a 799 euro con partenza il 18 e ritorno il 25 settembre 2022). E con il boom dei viaggi in questa “estate della ripartenza”, per Vamonos-Vacanze.it si prospetta una chiusura di bilancio con un +350% sull’anno precedente.

"Una crescita raggiunta grazie al posizionamento del “prodotto” su una clientela di fascia medio-alta: uomini e donne di successo, prevalentemente single nella fascia di età compresa tra i 26 ed i 55 anni, indipendenti e decisi, che cercano esperienze ed emozioni e sanno esattamente cosa vogliono", spiega Emma Lenoci, fondatrice della startup.

I risultati economici sono trainati dalle vendite principalmente per l’Italia (con una quota di fatturato del 34%) e per il resto del Mediterraneo (25%), con Isole Baleari ed Isole Greche in testa. Mentre le crociere rappresentano ad oggi il 21% del fatturato, le mete extra-Ue il 14%, con il Mar Rosso in testa. E, poi ancora, dopo la grande esplosione registrata durante il Covid, continuano ad andare forte le vacanze in barca a vela che pesano dell’8% sulla distribuzione del fatturato di Vamonos-Vacanze.it.

"Insomma, il turismo è tornato a numeri da anni d'oro, con una domanda decisamente superiore agli anni precedenti, con Sardegna, Sicilia e Puglia in testa insieme ai viaggi entro i confini del Mediterraneo (+420% ad agosto)» spiegano gli analisti del tour operator romano. Nel piano di sviluppo di Vamonos-Vacanze.it per il prossimo triennio 2023-2025 sono ora in previsione l’implementazione di nuove mete e la collaborazione con nuove strutture sul corto, medio e lungo raggio, nonché accordi di esclusiva con diverse compagnie marittime, per un investimento di almeno 6 milioni di euro spalmato sui 3 anni ed una crescita del valore della produzione pari a circa il 20% annuo, con l’ambizioso obiettivo di arrivare a 40 milioni di euro di fatturato alla fine del triennio".