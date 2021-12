Un nuovo locale apre nel cuore di Napoli: ecco di cosa si tratta

Al centro di Napoli sta per aprire un nuovo lounge bar. Un locale in cui ogni elemento - dalla cucina all’arredamento - si integra con tutti gli altri, massimizzando un'esperienza soggettiva multisensoriale che ha lo scopo di dar vita ad uno stato di relax e comfort.

Tutto questo è “My street”. Nato da un’idea di Maurizio Luise (aka Lupo), storico fondatore degli Angels of Love, il locale si trova in Largo proprio di Arianiello, a due passi da via Tribunali.

Drink di alto livello, piatti made in Napoli, tanta buona musica e un’atmosfera esclusiva sono gli ingredienti con i quali Luise e i suoi ragazzi mirano a far diventare il “My street” un punto di riferimento per la movida partenopea.

NapoliToday ha visitato il locale in anteprima e ne ha parlato proprio con Maurizio Luise. “Siamo contenti di portare questo progetto al centro di Napoli, in un luogo accessibile anche ai turisti. C’è tanta voglia di ripartire dopo il Covid. Quello che offriamo è un’esperienza completa, dall’aperitivo alla cena, che presenta l’impronta di un club. Non mancherà la firma Angels of Love, inoltre. Appena si entra, infatti, sarà possibile visitare un piccolo museo che ripercorre i 30 e passa anni del gruppo. Ormai è tutto pronto e per l’apertura manca veramente poco”.