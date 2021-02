MSC Seashore, farà scalo a Napoli la nave da crociera tra le più innovative al mondo

Tra sei mesi entrerà in servizio di MSC Seashore, nuova ammiraglia tutta italiana di MSC Crociere, e sono stati rivelati oggi nuovi dettagli che la rendono tra le navi più innovative al mondo. Grazie a un design accattivante, concepito per avvicinare il più possibile gli ospiti al mare, MSC Seashore, è la prima nave della classe Seaside EVO ed è caratterizzata da nuove soluzioni, nuovi spazi e nuove esperienze da vivere a bordo. La classe Seaside – riconoscibile per il suo caratteristico design – è stata progettata per consentire agli ospiti di vivere un’esperienza crocieristica principalmente all’aria aperta, ed MSC Seashore ha seguito e rafforzato questa filosofia.

“Ogni nuova nave che costruiamo rappresenta per noi un nuovo stimolo per continuare a innovare e spingere più in alto i confini del design” ha dichiarato Pierfrancesco Vago, Executive Chairman di MSC Cruises. “MSC Seashore rappresenta un'evoluzione della classe Seaside, grazie a maggiori dimensioni e aree arricchite. Il 65% delle aree pubbliche è stato reinventato con l’obiettivo di creare qualcosa di veramente unico per i nostri ospiti e il nuovo design di poppa ci ha permesso di introdurre una nuova lounge, il Cabaret Rouge, che si estende su due ponti con una vista mozzafiato sul mare e che offre nuove esperienze di intrattenimento. L'esperienza di ristoranti tematici è stata completamente rinnovata con lo Chef's Court sul ponte 8, che sarà un punto di riferimento per bar e ristoranti. Anche le aree delle piscine sono state implementate, grazie a un'incredibile vasca magrodome su due ponti e una suggestiva ‘Infinity pool’ a poppa”.

“Le innovazioni non riguardano soltanto il design e l’esperienza degli ospiti, ma anche l’introduzione di ulteriori tecnologie all'avanguardia” ha continuato Vago. “MSC Seashore sarà la prima nave da crociera al mondo a disporre di un nuovo sistema di sanificazione dell'aria sviluppato da Fincantieri. ‘Safe Air’ utilizza la tecnologia della lampada UV-C che elimina il 99% di virus e batteri per garantire aria pulita e sicura per gli ospiti e l'equipaggio. Inoltre, nell'ambito del nostro impegno costante per l'ambiente e del nostro percorso verso l’eliminazione delle emissioni di Co2, MSC Seashore sarà inoltre dotata di tecnologie ambientali di ultima generazione con miglioramenti dell'efficienza energetica, dei più recenti sistemi per ridurre le emissioni atmosferiche e di un sistema avanzato per le acque sistema di trattamento con standard di purificazione superiori alla maggior parte degli impianti di trattamento delle acque reflue a terra”.

Numerose, quindi, le caratteristiche innovative della nuova ammiraglia:

13.000 mq di spazio esterno con un'ampia scelta di bar e ristoranti all'aperto, piscine e area coperta per rilassarsi e prendere il sole

6 fantastiche piscine ancora più grandi, tra cui una nuova spettacolare Infinity Pool e due nuove Infinity Whirlpool

un’ampia promenade esterna sul mare lunga 540 metri, ideale per prendere un drink e cenare all'aperto o semplicemente per una passeggiata sul mare godendosi il panorama, con la sensazione di trovarsi su un molo

il più grande ed esclusivo MSC Yacht Club, un’area dedicata agli ospiti più esigenti che si estende su 3.000 mq su quattro ponti con due nuove sontuose Owner’s Suite

11 diverse tipologie di cabine e suite con balcone tra cui le introvabili suite di poppa, 50 suite con terrazzini privati di 15 mq e 32 suite con balconi dotati di vasche idromassaggio private all'aperto

Spazi esterni con nuove caratteristiche di design

MSC Seashore, propone una serie di innovazioni di design progettate per avvicinare gli ospiti al mare. Con i suoi 339 metri, la nuova ammiraglia della Compagnia diventerà la nave più lunga della flotta e la più grande mai costruita in Italia da Fincantieri, uno dei maggiori gruppi cantieristici del mondo e leader nella progettazione e costruzione di navi da crociera.

Tra le principali caratteristiche distintive della nave c’è lo spettacolare Ponte dei Sospiri con il pavimento in vetro situato a poppa a 22 metri di altezza dall’Infinity Pool del ponte 8, gli ascensori panoramici di poppa e suggestive passerelle con pavimento in vetro su entrambi i lati della nave.

Un nuovo concetto di relax a bordo piscina

L'esperienza all’aperto di MSC Seashore è stata portata a un livello completamente nuovo grazie alle implementazioni apportate e alle nuove sei piscine di bordo che offrono emozioni e avventura, ma anche relax a bordo piscina a seconda dei desideri degli ospiti.

La splendida Infinity Pool, la piscina di poppa riprogettata con una parete laterale in vetro per offrire una vista ininterrotta sull'oceano. Si tratta di una delle più grandi piscine con la vista sul mare caratterizzata da una profondità variabile e da lettini semisommersi nell'acqua. Situata sul ponte esterno più basso, la rende il luogo perfetto per connettersi con il mare e godere di una vista spettacolare dall'alba al tramonto.

MSC Seashore è dotata di due nuove Infinity Pool disposte una su ogni lato della promenade esterna del ponte 8 – con 20 posti a sedere rivolti verso il mare, in modo che gli ospiti possano concedersi il massimo relax grazie ai rilassanti getti d'acqua mentre si godono una suggestiva vista sul mare.

Sul ponte 18, la piscina principale - Long Island Pool è dotata di doppia profondità offrendo agli ospiti la possibilità di scegliere se nuotare o rilassarsi in acqua. L'area, completamente riprogettata, comprende anche un'isola con al centro una fontana d'acqua a 360 gradi e un nuovo spazio lounge all'interno della piscina. La Long Island Pool è collegata al grande acquapark tramite una baia a tema “pirati”. Anche i miniclub si trovano sul ponte 18, e ciò rende l’area ideale per tutta la famiglia.

Sebbene questa nave sia progettata per i mari più caldi, la Jungle Pool dispone di grande un magrodome che può essere chiuso per creare una zona piscina coperta, quando necessario. Questa area della nave è stata ampliata e ora include un ulteriore spazio che mette a disposizione degli ospiti nuove aree relax. A bordo è presente anche una promenade dedicata al nuovo buffet situato sul ponte 16 per uno spuntino durante l'orario del pranzo – perfetto per le famiglie che amano trascorrere il tempo in piscina.

Mangiare e bere all'aperto

Per consentire agli ospiti di godere dell'aria aperta ed essere sempre vicini al mare, la nave offre una vasta gamma di aree bar e caffè all'aperto, con alcune aree inedite.

MSC Seashore introduce una nuova location al ponte 8 per la Chef's Court, che ospita i cinque ristoranti di specialità. Questo nuovo posizionamento permette di poter godere di una migliore vista sul mare. A tal proposito Butcher's Cut, la steakhouse firmata MSC Crociere, offrirà per la prima volta anche tavoli all'aperto per cenare sull'iconico lungomare della nave.

L'ampio buffet di MSC Seashore ora include una nuova zona pranzo all'aperto a poppa, nonché un bar - lo Sky Bar - che consente agli ospiti di gustare le pietanze all'aperto o di rilassarsi e distendersi la sera in cima alla nave respirando l'aria di mare.

Gli ospiti Aurea possono godere dell'esclusivo Top 19 Solarium con la sua elegante area lounge all'aperto e il bar.

Il più grande e lussuoso MSC Yacht Club

Situato sui 4 più prestigiosi ponti di prua della nave, l'MSC Yacht Club di MSC Seashore è il più grande ed esclusivo della flotta MSC Crociere, con quasi 3.000 mq di spazi e una vista mozzafiato sul mare.

Gli ospiti che cercano un'esperienza di crociera premium e all-inclusive con servizi su misura e maggiordomo h24 – pur continuando a godersi anche le numerose attività di intrattenimento che offre il resto della nave – possono scegliere l’MSC Yacht Club, l'esclusivo concetto di “nave nella nave” di MSC Crociere.

L'elegante e raffinato design degli interni - uno degli elementi che contraddistingue ogni nave di MSC Crociere – raggiunge qui il massimo livello grazie alla ridisegnata area concierge. L'ingresso all'MSC Yacht Club è reso ancora più esclusivo grazie a una parete di 46 mq in Onyx retroilluminata che si estende su tre ponti e a una scalinata Swarovski firmata MSC Crociere - e collega quattro ponti facendo sentire gli ospiti davvero importanti.

L’elegante Top Sail Lounge offre la possibilità di rilassarsi mentre nel ristorante gourmet è possibile cenare godendo di una splendida vista sul mare.

L’area piscina e lo spazio esterno dello Yacht Club sono stati ulteriormente estesi su un’area di 2.000 mq, con una piscina più grande e una nuova vasca idromassaggio panoramica con otto posti e getti individuali accanto ad una vasca idromassaggio standard.

Anche le suite dell'MSC Yacht Club sono state implementate ed ora sono presenti 131 suite glamour appartenenti a cinque categorie, tra cui le tradizionali suite Interior, Deluxe e Royal, oltre a 41 nuove Grand Suite Deluxe con spazi extra e una cabina armadio, e due nuovissime Owner's Suite. Le prestigiose Owner's Suites sono le più raffinate e le più grandi presenti sulla nave, sono grandi 98 mq e sono totate di un ampio terrazzino privato dotato di vasca idromassaggio e zona living all'aperto, una parete in vetro per una vista panoramica sul mare.

Itinerari nel Mediterraneo e nei Caraibi

MSC Seashore entrerà in servizio ad agosto di quest’anno e trascorrerà tutta la stagione inaugurale nel Mediterraneo facendo scalo nei porti italiani di Genova, Napoli e Messina, nonché a La Valletta a Malta, Barcellona in Spagna e Marsiglia in Francia.

Al termine della stagione estiva l’ammiraglia si dirigerà negli Stati Uniti, con home port a Miami, e a partire da novembre sarà impiegata per itinerari di 7 notti nei Caraibi orientali e occidentali e alle Bahamas, comprese le soste a Ocean Cay MSC Marine Reserve, la nuova isola privata di MSC Crociere alle Bahamas.