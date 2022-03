Gli effetti della guerra sulla mozzarella di bufala Dop, Raimondo: "L'aumento dei costi crea sbandamento nel settore"

La guerra in Ucraina sta causando ingenti danni al tessuto economico campano, anche se gli aumenti indiscriminati di questi ultimi giorni non sono sempre giustificati.

Nell'intervista con Domenico Raimondo, presidente del Consorzio tutela Mozzarella di Bufala Campana Dop, abbiamo affrontato i problemi nelle esportazioni delle ultime settimane per il settore caseario e parlato delle attività del Consorzio per la promozione e lo sviluppo del prodotto realizzato esclusivamente con latte di bufala intero fresco proveniente dagli allevamenti dell’area certificata.

Con la denominazione di Origine Protetta vengono infatti riconosciute quelle caratteristiche organolettiche e merceologiche del formaggio tipico mozzarella di bufala campana, derivate da precise condizioni ambientali e dai metodi tradizionali di lavorazione esistenti solo in questa specifica area di produzione. Solo i caseifici che superano l’impegnativo iter di certificazione possono ottenere il marchio della DOP. Successivamente, tali aziende, vengono monitorate costantemente attraverso analisi per garantire il rispetto del disciplinare e gli alti standard qualitativi del prodotto messo in commercio.

(Intervista di Nicola Clemente, montaggio di Giuseppe Cesareo)