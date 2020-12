Monte di Procida, Natale Solidale: raccolta fondi a sostegno di chi è in difficoltà

Il Covid-19 ha provocato non solo una grave crisi sanitaria, ma anche una profonda crisi economica e sociale che ha messo in difficoltà tante famiglie.

Quest'anno il Natale sarà fondato ancora di più sul senso di solidarietà: ed è per questa ragione che il Comune di Monte di Procida insieme alla Protezione Civile Falco rilancia la raccolta fondi per sostenere tutti i coloro che si ritrovano in grande difficoltà per via dell’emergenza coronavirus: "Anche un piccolo gesto può fare la differenza per donare un sorriso! Mostriamo a tutti il grande cuore di Monte di Procida".

Ecco tutti i dati per effettuare la donazione:

Beneficiario: Comune di Monte di Procida

IBAN: IT31 U051 4240 000C C123 6015 607

BIC/SWIFT: BCPTITNN

Causale: Emergenza COVID19

OPPURE

Beneficiario: Protezione Civile Falco

IBAN: IT32 I 07601 03400 0000 15185846 POSTE ITALIANE

BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX

Causale: Emergenza COVID19