Montblanc festeggia i 20 anni a Napoli con una nuova location nel cuore della città

Montblanc, leader nel luxury business lifestyle, rinnova la propria presenza a Napoli trasferendo la storica boutique in una nuova location in Via Dei Mille 21/23 e presentando un innovativo concept espositivo. Il nuovo spazio retail, organizzato su una superficie di 40 mq, è stato progettato in armonia con il contesto storico che lo circonda, reinterpretando in modo inedito i codici del brand per dare vita ad un ambiente dinamico e raffinato. All’interno della boutique eleganza classica ed elementi contemporanei si fondono per celebrare la perfetta unione tra artigianalità e spirito pionieristico che caratterizza l’identità della Maison.

20 anni a Napoli

"Abbiamo appena festeggiato i 20 anni di presenza a Napoli e in occasione di questa ricorrenza speciale Montblanc ha voluto regalare ai propri clienti una nuova boutique nell’elegante Via Dei Mille 21/23. Abbiamo deciso di lasciare la storica location in Via Filangieri per offrire un’esperienza di acquisto ancora più coinvolgente. L’ambiente è stato progettato per inserirsi nel contesto storico che lo circonda e al suo interno l’armonia tra elementi contemporanei ed eleganza classica sottolinea l’unione tra artigianalità e spirito pionieristico che caratterizza l’identità della Maison. Il layout invita a scoprire le molteplici sfaccettature dell’universo Montblanc. All’interno è stato dedicato anche uno spazio alla customizzazione degli accessori di pelletteria in risposta al desiderio sempre più diffuso di esprimere la propria personalità, stile e riferimenti culturali. Da sempre la Maison si contraddistingue per la capacità di creare accessori funzionali e di altissima qualità che rispondano alle necessità dei nostri clienti. Per il 2022 abbiamo in programma il lancio di diverse novità: innanzitutto nelle prossime settimane saranno presentate a livello internazionale le nuove collezioni di pelletteria disegnate dal direttore creativo Marco Tomasetta, che saranno ovviamente disponibili a Napoli così come i nuovi segnatempo. Nel corso dell’anno non mancheranno inoltre nuove proposte anche per quanto riguarda gli iconici strumenti da scrittura e le new technologies", spiega a NapoliToday Paride Toma – Managing Director Montblanc Italia.

Effetti della pandemia Covid

"La pandemia ha rallentato i contatti con il pubblico che arriva dall’estero a causa delle restrizioni relative ai viaggi. Allo stesso tempo abbiamo riscontrato grande interesse e attenzione nei confronti del nostro brand da parte della clientela locale, che rappresenta da sempre un asset centrale per Montblanc, come dimostra la capillarità della nostra distribuzione su tutto il territorio italiano. Grazie alla nuova boutique qui a Napoli avremo l’occasione di offrire una proposta ancora più ricca e di riuscire a rispondere alle esigenze in continua evoluzione dei nostri clienti sia locali che internazionali che torneranno a visitare la città nei prossimi mesi.

Come Maison leader nel luxury business lifestyle il nostro l’obiettivo è essere vicini ai clienti sia durante le giornate lavorative che nel tempo libero, aiutandoli ad esprimere il loro massimo potenziale. Vogliamo essere un’ispirazione e accompagnarli nel loro percorso attraverso i nostri accessori", spiega a NapoliToday Paride Toma – Managing Director Montblanc Italia.