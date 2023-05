Moda e design al Maschio Angioino: un evento imperdibile con ospiti d'eccezione

NAPOLI - Una cornice da sogno per un evento speciale, nel cuore della città partenopea. La location sarà il cortile interno del Maschio Angioino, nei giorni 9 - 10 - 11 giugno prossimi. Verranno installate 7 torri in acciaio alte fino a 10 metri, ognuna delle quali conterrà un albero, a rimarcare la forte sensibilità green dell'iniziativa.

La natura come tema centrale

Napoli Moda Design, realizzato con il patrocinio del Comune di Napoli, è l'evento annuale organizzato dall’architetto e art director Maurizio Martiniello. Le installazioni, infatti, porteranno proprio la sua firma.

Saranno tre giorni di full immertion nel mondo di chi inventa e dà forma all’estro. In esposizione ci saranno tessuti, abiti, ceramiche, oggetti di arredamento e illustrazioni di come le opere prendono forma. Il fil rouge dell’edizione 2023 sarà la natura, fonte di ispirazione per la creatività.

“Napoli Moda Design è un altro grande tassello di un mosaico di eventi fantastico per la città - afferma sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi - Questo appuntamento arricchisce un’offerta culturale e turistica unica nel panorama nazionale. Grazie all’estro creativo e all’impegno dell’architetto Martiniello, deus ex machina di una rassegna che anche quest’anno metterà in mostra il talento di Napoli in due settori importanti dell’economia del nostro Paese, su cui è importante investir - conclude - Maggio dei Monumenti, lo scudetto del Napoli, il Giro d’Italia, Bono Vox al teatro San Carlo, il concerto dei Colplay, Napoli Moda Design: ogni settimana, per chi viene in visita, c’è l’imbarazzo della scelta”.

“La bellezza come protagonista della nostra anima, dell’estetica, del design, dell’architettura, della moda - esordisce l’art director, Maurizio Martiniello (nella foto in basso) - Questo appuntamento, come sempre, ha l’obiettivo di valorizzare il meglio di Napoli: talento e creatività. Siamo giunti alla decima edizione, sono orgoglioso di questo traguardo - Prosegue - Grazie al Comune di Napoli per aver sostenuto l’iniziativa offrendo il patrocinio e grazie agli sponsor che metteranno in vetrina i loro prodotti - Termina - Opere e fashion show, tutto all’insegna della natura. Vi aspettiamo”.

In attesa dell'evento

Il 19 maggio alle ore 12:00, nella sala stampa del Comune di Napoli, è prevista la conferenza di presentazione di Napoli Moda Design. All’appuntamento, moderato dalla giornalista Rosanna Cancellieri, saranno presenti sia il sindaco della città che l’organizzatore dell’evento.

Successivamente, nel corso dell'imperdibile iniziativa (tra il 9 e l'11 giugno), un'apposita commissione consegnerà dei riconoscimenti alle personalità che nei rispettivi ambiti si sono distinte per talento e impegno. Seguiranno i fashion show di Nino Lettieri atelier, Giovanni panettieri atelier, dell'Istituto di design, di Kilesa, di Nello de Blasiis, di Fashion Design. Ma non solo, anche di Trucco Ludmyla Bezerdik Academy e Hairstylist Sabatino Viola.

Non mancherà la cena di gala a cura dello chef stellato Francesco Franzese del ristorante Rear. La serata si aprirà con fashion show dell’Atelier Signore. I tavoli saranno allestiti dai wedding di Viviars e di Wedding Solution, con ispirazione al tema della natura. Un concorso decreterà il tavolo più bello.

Gli sponsor

A supportare l'iniziativa, ci saranno i seguenti marchi o istituti: Accademia delle Belle Arti di Napoli, Aria Nuova, Cantina Campana, Carillo Homem De Vivo, Pasticceria, Edil San Felice, Fineco Bank, Giovanni Panettieri, Home Living Design,Kilesa, L’Asso dei Fiori, Le Ceramiche Vesuviane, Ludmilla Bezerdik Academy, Maison Signore-Italian Couture, Mood, Nino Lettieri atelier, Rav Liquid Artist, Rear Restaurant, Rinascimento mobili, Sabatino Viola Hairstylist,, Spazio 121, Tavolario Stampa, Valverde-la forma dell’acqua, Versione Luce, Vittorio Iumiento, Vivaio Somma, Viviars, Wedding Solution.