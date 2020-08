Il ministro Bellanova: "Campania prima per regolarizzazione lavoratori agricoli"

Il ministro alle Attività produttive Teresa Bellanova, da Napoli, ha ribadito l'importanza delle regolarizzazione dei lavoratori cominciata durante il lockdown: "Se la Lombardia è la prima per il lavoro domestico, la Campania è prima per il lavoro agricolo. Ci sono tante persone che possono accedere a questo processo ed è fondamentale informare. Significa ribellarsi al caporalato. Per questo motivo, abbiamo aalllungato i tempi fino al 15 agosto".

Il provvedimento della Bellanova riguarda, in particolare, i lavoratori stranieri che lavorano senza tutele nel nostro paese, come badanti e braccianti agricoli. Poi, dal ministro, un ringraziamento per i lavoratori del comparto alimentare: "Mentre noi eravamo al sicuro a casa loro lavoravano. Se abbiamo potuto mettere a tavola piatti freschi di verdura, pesce e frutta lo dobbiamo a loro".