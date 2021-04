Migliori stazioni ferroviarie italiane: Napoli al terzo posto

La ricerca di Omio, piattaforma per la prenotazione di voli, treni e autobus. Napoli Centrale segue Firenze Santa Maria Novella e Roma Termini. Ultime le stazioni di Milano

Napoli terza nella classifica delle migliori stazioni ferroviarie italiane. È il risultato della ricerca di Omio, piattaforma per la prenotazione di voli, treni e autobus.

Lo studio si basa sull'analisi dei servizi che 20 stazioni italiane offrono ai passeggeri. Tra migliori stazioni italiane compaiono prima la stazione di Firenze Santa Maria Novella, seconda quella di Roma Termini, e appunto terza Napoli Centrale.

In particolare, la stazione partenopea spicca "per l’alto numero di servizi disponibili come Wi-Fi gratuito, il parcheggio e il trasporto pubblico".

Seguono in classifica Venezia Santa Lucia, Bergamo, Padova, erona Porta Nuova. Ultime in classifica (quindi 19ma e 20ma) le due stazione di Milano Centrale e Milano Porta Garibaldi, anche a causa della percentuale di ritardi, la più alta in assoluto.