Mercato Coldiretti: il chilometro zero contro la crisi

Al Parco San Paolo di Fuorigrotta l'area affidata ai produttori per la vendita al dettaglio e la degustazione in loco

Se c'è un modo per combattere la crisi e il caro-benzina per Coldiretti è il chilometro zero. Con questo spirito è stato ideato e realizzato il mercato coperto di Campagna amica del Parco San Paolo, nel quartiere Fuorigrotta di Napoli. "Questo è tra le prime esperienze di un mercato gestito direttamente dalle aziende agricole - spiega Francesco Ambrosio, presidente dell'Agrimercato - Qui le persone possono trovare i prodotti tipici della campania: dalla mozzarella all'olio, dagli ortaggi al vino. Tutto a chilometro zero".

Il Mercato San Paolo, aperto mercoledì, venerdì e sabato, non è soltanto vendita al dettaglio, ma anche possibilità di degustazione in loco: "Ogni azienda mette a disposizione i suoi prodotti per la preparazione di taglieri, piatti, fritture. Viene fatto tutto qui - prosegue Ambrosio - Inoltre, teniamo molto anche alle tante attività con animazione per i più piccoli, perché è importante educarli al buon cibo da giovanissimi".