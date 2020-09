La “Buona Spesa” si conquista su Rai 1: in palio migliaia di euro in buoni spesa

La “Buona Spesa” si conquista da oggi anche su Rai 1: l’insegna italiana MD rafforza infatti il suo sodalizio con Antonella Clerici, testimonial del marchio dal 2017, accompagnando la conduttrice nella sua nuova avventura professionale in Rai – È sempre mezzogiorno! – e mettendo in palio ogni giorno buoni spesa da 150 e 250 euro spendibili in tutti i punti vendita MD aderenti, cui si somma un super premio - che può arrivare a toccare i 30 mila euro - da conquistare su più puntate.

Una scelta, quella di affiancare la Clerici, anzitutto valoriale, che permette ad MD di promuoversi come l’insegna italiana vicina al suo territorio e ai valori della “Buona Spesa”. Genuinità, rispetto dei territori e delle materie prime, attenzione alle persone e alle loro esigenze, con gesti concreti e quotidiani. Una cultura dell’empatia che si ritrova anche scenograficamente nel programma: al centro dello studio troneggia una grande cucina, focolare e cuore nevralgico di una casa immersa nella natura, da dove Antonella Clerici e i suoi ospiti cucinano, presentano i prodotti del territorio, commentano notizie, offrono consigli, giocano con il pubblico a casa e si collegano con le famiglie italiane. Un’atmosfera insomma familiare e conviviale, dove il cibo si conferma mezzo privilegiato di unione, ma anche gioco e divertimento.

Gli spettatori sono infatti chiamati a mettersi alla prova e ambire a conquistare la “Buona Spesa” partecipando, in collegamento telefonico, a giochidiversi e divertenti che cambieranno nel corso della settimana.