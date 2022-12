McDonald's: tappa a Napoli per il Roadshow della Sostenibilità

Si è chiusa oggi, presso il ristorante McDonald's di Napoli Medina, l'edizione 2022 del Roadshow della Sostenibilià di McDonald's, progetto itinerante per tracciare il percorso dell'azienda verso la transizione ecologica e l'economia circolare.

Di questo percorso - già ricco di successi - ne ha parlato ai microfoni di NapoliToday Massimiliano Dell'Acqua, Head of Supply Chain di McDonald's Italia.

"Sulla sostenibilità possiamo recitare ruolo importante"

"Abbiamo intrapreso questo percorso tre anni fa ed è un percorso in tre fasi. La prima fase è legata a tutta la sotituzione del packaging, soprattutto quello di plastica da sotituire con materiali più sostenibili come la carta. La seconda fase è quella legata alla corretta raccolta differenziata. Quindi i ristoranti vengono strutturati con isole di raccolta. Nell'ultima fase, invece, parliamo di educazione del consumatore. Possiamo recitare la nostra parte andando a spiegare, ai tanti consumatori che ogni giorno ci visitano, come conferire correttamente il rifiuto e non abbandonarlo in giro".

"Con Asia collaborazione fondamentale"

"La collaborazione con Asia è fondamentale, ma anche con gli altri partner. A livello locale c'è collaborazione con i partner di raccolta che ci aiutano a capire meglio la realtà locale e capire come raccogliere al meglio e conferire il packging e ci aiuteranno in tutta quella che è la comunicazione verso i consumatori. Partner sono fondamentali. Non siamo esperti di rifiuti, stiamo imparando e abbiamo bisogno di lavorare con i massimi esperti".

"Vogliamo eliminare tutta la plastica"

"Per il futuro c'è l'obiettivo di continuare e rimuovere completamente tutti i nostri packging di plastica. Quindi, non solo sulla parte che riguarda i consumatori, ma anche per il packging che viene utilizzato 'dietro le quinte'. Questo percorso richiede tempo, non sempre ci sono le soluzioni disponibili. Poi, il periodo Covid ha un po' rallentato tutto il processo, ma stiamo ripartendo molto molto velocemente"

All'evento hanno preso parte anche Paolo Mancuso, assessore all'Ambiente di Napoli, Luca Nobili, Senior VP Sales % Marketing di SEDA International Packaging Group, Roberto Di Molfetta, Vicedirettore generale Comieco, Filippo Brandolini, Vicepresidente Utilitalia, Ferdinando Di Mezza, presidente Assombiente Domenico Ruggero, amministratore delegato ASIA Napoli.