Riapre il McDonald’s di Pompei: tutte le novità

Grandi novità per il ristorante McDonald’s di Pompei via Roma che il 4 aprile si presenterà al pubblico completamente rinnovato attraverso il modello Experience Of The Future (EOTF). Questo nuovo format introduce modifiche sostanziali pensate con l’obiettivo di offrire una migliore esperienza ai clienti sia in termini di preparazione e qualità dei prodotti che rispetto al servizio. I cambiamenti saranno tangibili già al momento dell’ordine, da farsi attraverso chioschi digitali che consentono di consultare l’intero menu, personalizzare i prodotti e pagare con carte di credito e bancomat, evitando così code alle casse. Dopo aver inserito l’ordine il chiosco trasmetterà le informazioni direttamente alla cucina, dove partirà la preparazione dei prodotti che, preparati al momento, offrono la garanzia di un pasto fresco e gustoso. Terminato il momento dell’ordinazione, non sarà più necessario per i clienti attendere in fila il proprio vassoio, ma potranno accomodarsi al proprio tavolo in attesa di essere serviti dal personale di sala. Ulteriore novità sarà la presenza del McCafé, il bar all’italiana di McDonald’s. Aperto fin dalle prime ore del mattino, nasce per rispondere all’esigenza di trovare fuori casa un angolo di relax per la colazione o per una pausa grazie all’offerta di caffetteria e dolci proprio come al bar. Oltre a queste importanti novità nel servizio e nell’offerta, il ristorante apparirà interamente rinnovato negli arredi e nel layout, attraverso l’utilizzo di nuovi materiali che restituiscono uno stile moderno e attuale. Inoltre, per rimarcare la propria vicinanza alla Comunità in cui opera, McDonald's donerà tutti gli arredi esistenti prima della ristrutturazione alla Casa-famiglia di Pompei.

Un gesto concreto per confermare la ferma volontà di ingrandirsi senza lasciare indietro gli altri, aiutando sempre chi è meno fortunato. La sala del ristorante sarà operativa dalla domenica al giovedì dalle 7:30 alle 24:00 e dal venerdì al sabato dalle 7:30 alle 02:00. All’interno saranno garantite misure e procedure di sicurezza rigorose per assicurare la salute e il benessere di tutti i dipendenti, oltre alla tutela dei consumatori: segnaletica specifica, pulizia dei kiosk touch-screen ad ogni utilizzo, oltre a misure di sanificazione di sale e cucine, distanziamento dei tavoli.