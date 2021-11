McDonald's investe nel napoletano: ecco dove nascerà il nuovo ristorante

Prossima apertura a Casoria per Mc Donald’s. Il nuovo ristorante – ancora in allestimento – nascerà proprio al centro della città, in via Achille Del Giudice. Una grande novità con gli operai che già stanno lavorando alla struttura da diversi mesi.

Da qualche giorno, in particolare, è iniziato l’allestimento interno, ma la data di inaugurazione non è ancora nota. Il brand statunitense continua così la sua espansione in Italia, puntando su una delle città più grandi e popolate della provincia di Napoli.

Il successo è assicurato. In tanti, soprattutto giovani, attendono l’apertura della struttura che – tra le altre cose – offrirà un’ampia scelta di cibi e bevande legati alla catena “McCafè”, senza dimenticare la famosissima formula del McDrive.

Via Del Giudice, proprio negli ultimi mesi, è stata oggetto di altre nuove aperture. La zona, infatti, è stata arricchita con un supermercato Conad e uno store Happy Casa, aperti proprio a pochi passi da dove nascerà il McDonald’s.