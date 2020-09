Whirlpool, operai ancora in piazza: "Il tavolo ministeriale abbia una data"

Nuova manifestazione, oggi, per gli operai del sito Whirlpool di Napoli.

Il corteo, partito dalla fabbrica alle 10 di questa mattina, si è diretto verso la città per ribadire che "il tavolo ministeriale abbia una data e che il governo porti l'unica soluzione credibile per noi e per il futuro del Paese. La Whirlpool - conclude l'Rsu Whitlpool - rimane a Napoli e rispetta gli accordi".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Pochi giorni fa a Pomigliano il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo ha garantito "ai lavoratori della Whirlpool tutto il mio interessamento" sulla questione. "Sono sempre attenta a tutte le questioni delle crisi occupazionali", le sue parole.