I ricercatori scendono in piazza: manifestazione davanti alla prefettura

Questa mattina, alle 11, in piazza Municipio a Napoli si terrà un presidio dei ricercatori e dei collaboratori della ricerca promosso dalla Funzione Pubblica Cgil Campania, in occasione dello sciopero che interesserà la categoria. Alle 12 i lavoratori saranno in piazza del Plebiscito, davanti alla Prefettura. Al presidio parteciperanno la segretaria generale della Fp Cgil, Serena Sorrentino ed il segretario generale Fp Cgil Campania e Napoli, Alfredo Garzi, il segretario sanità pubblica, Giosué Di Maro, il coordinatore aziendale, Antimo Morlando.

"Per garantire un futuro alla ricerca pubblica - si legge in una nota diffusa dalla Fp Cgil Campania - è indispensabile procedere alla stabilizzazione dei ricercatori sanitari e dei collaboratori di ricerca precari degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali prevedendo requisiti, procedure e tempistiche uniformi agli altri lavoratori che consenta di sottoscrivere, in tempi rapidi, un contratto di lavoro stabile a tempo indeterminato". "È necessario - secondo la Fp Cgil Campania - che il Governo, il ministero della Salute, le Regioni e il Parlamento si facciano carico del futuro della ricerca in Italia assicurando percorsi uniformi di stabilizzazione a tutto il personale precario della ricerca, sia per quello inserito nella 'Piramide della ricerca' che per quello attualmente escluso".