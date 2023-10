Mandara riapre al Ponte di Tappia. Importanti novità in arrivo

Il punto vendita Mandara, in via Ponte di Tappia n.92, ha chiuso i battenti a fine agosto per programmare un restyling. Riaprirà tra fine ottobre o al massimo ad inizio novembre trasformandosi in un bistrot al passo con i tempi. Al momento gli operai sono impegnati infatti nei lavori di modernizzazione dell'esercizio commerciale situato a pochi metri da via Toledo.

"Non sarà più una salumeria, ma un locale innovativo con il food sempre al centro del core business", spiegano a NapoliToday i titolari del locale. Si tratta degli ex dipendenti che hanno creato una società: "Noi siamo devoti e sempre grati allo storico titolare di Mandara e per tale ragione abbiamo deciso di portare avanti il punto vendita, ma ci saranno diverse novità che scoprirete molto presto", concludono.