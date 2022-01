“Maestro Artigiano”, il rilancio del titolo che rende merito alla categoria

La Camera di Commercio di Napoli attraverso Casartigiani, la storica e rappresentativa organizzazione di settore, mette in campo per il 2022 il rilancio del prestigioso titolo di “Maestro Artigiano” riconosciuto e disciplinato dalla L.R. 20/12, attraverso un progetto di valorizzazione che intende riqualificare agli occhi dei cittadini un’attività che si diversifica in circa 164 professioni spesso non identificate nell’immediatezza come artigiane ma che di fatto lo sono, quali: odontotecnici, ottici, web designer, programmatori, ascensoristi, tolettatori, centri elaborazione dati, alle quali si aggiungono le più note attività artistiche e tradizionali della sartoria, arredamento, lavorazione del ferro, preziosi, vetro, ceramica, edilizia, restauratori, impiantisti, autoriparatori, acconciatori, cioccolatai, con tutto il mondo del trasporto e dell’alimentare-artigianale. Un universo variegato di professionalità, che conta a Napoli e provincia circa 28mila imprese con 60mila addetti, un universo di passione, genio, creatività e unicità, nel quale la competitività è sempre più basata sulle capacità innovative dell’imprenditore sviluppate attraverso percorsi formativi complessi. In questo senso la figura del Maestro Artigiano, ponte ideale tra la formazione professionale e il mondo dell’impresa, costituisce una scommessa carica di potenzialità in termini di sviluppo dell’intero Made in Naples. Raccontare questo universo e le sue ambiziose prospettive è oggi un imperativo categorico.

Con determina dirigenziale n. 406 dell’11/11/2021, dunque, la Camera di Commercio di Napoli presieduta da Ciro Fiola, ha affidato a Casartigiani Napoli la realizzazione e gestione di un portale web (www.maestroartigianonapoli.it) per la valorizzazione e la diffusione del titolo di Maestro Artigiano. Il portale aiuterà gli Artigiani ad accedere al prestigioso riconoscimento guidandoli nella fase di compilazione della domanda, aiutandoli nell’inoltro dell’istanza per via telematica alla CCIAA di Napoli ed accompagnandoli fino alla cerimonia di premiazione prevista nel mese di Aprile 2022 nell’ottocentesco Palazzo della Borsa. Il portale farà altresì da match con le scuole per favorire la conoscenza dei Maestri Artigiani e il loro possibile inserimento quali docenti e testimonial in percorsi di formazione, orientamento e/o alternanza scuola-lavoro. I Maestri Artigiani potranno inoltre avviare, con l’assistenza della redazione del portale, l’iter di riconoscimento della propria attività quale “Bottega Scuola”, disciplinata e tutelata dalla L.R. 20/12.

Potranno ambire al titolo tutti gli Artigiani iscritti alla sezione Artigianato della Camera di Commercio di Napoli che sono ancora in attività, che abbiano 10 anni di anzianità di iscrizione e che evidenzino il proprio impegno professionale in un curriculum. L’istanza si trasmette per via telematica alla Camera di Commercio di Napoli attraverso il sistema WebTelemaco di Infocamere. Gli uffici della sezione Artigianato istruiranno la pratica che poi andrà in valutazione; se accolta, il titolo comparirà all’interno del certificato camerale. L’imprenditore potrà altresì inviare l’istanza al desk Maestro Artigiano, operativo presso Casartigiani Napoli all’indirizzo e-mail: istanza@maestroartigianonapoli.it . Gli uffici provvederanno ad una prima valutazione e verifica dei requisiti per poi inoltrare la pratica alla CCIAA di Napoli seguendo l’iter procedurale fino alla cerimonia di premiazione con la consegna del “timbro Maestro Artigiano” e di un attestato con il patrocinio del Consiglio Regionale della Campania e il sostegno della CCIAA di Napoli.

Contemporaneamente all’avvio del progetto è partita la campagna di comunicazione attraverso la pagina Facebook “Maestro Artigiano Napoli”, sulla quale è possibile visionare il video-spot emozionale con testimonial l’attore napoletano Patrizio Rispo.

«Il progetto “Maestro Artigiano”, ambizioso e doveroso, vuole restituire dignità a queste categorie che svolgono un lavoro prezioso e silente nelle nostre città e per la nostra vita quotidiana. Sono orgoglioso che la Camera di Commercio di Napoli unitamente a Casartigiani, alla quale mi lega un grande affetto, abbiano inteso raccontare chi c’è dietro le quinte di questo grande comparto. Sono ansioso poter stringere le mani e guardare negli occhi i nostri Maestri Artigiani per ringraziarli del lavoro che svolgono nella nostra società», così Fabrizio Luongo, rappresentante di giunta per il comparto Artigiano e vice presidente vicario della Camera di Commercio di Napoli.