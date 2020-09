M.Car apre al pubblico la nuova sede di Napoli: 8.500 metri quadrati di superficie totale, 6.500 metri quadrati su vari livelli e 1.100 metri di esposizione auto e moto

Un ambiente raffinato e futuristico che avvolge il visitatore e gli consente di vivere un’esperienza unica: questo è il nuovissimo show-room di M.Car di Via Antiniana 3, Pozzuoli.

Costruito in modo sostenibile ed equilibrato perché sono state considerate, fin dalla progettazione, questioni legate all’ambiente e all’ecologia, è una sede che guarda al futuro sia per l’attenzione rivolta ai visitatori sia per la scelta dei materiali privi di qualsiasi tipo di sostanza tossica. Tutti gli ambienti, interni ed esterni, sono illuminati a LED e l’impianto fotovoltaico di 200 KW produce più del fabbisogno giornaliero mettendo in circolo l’energia in esubero, evitando così sprechi dannosi per l’ambiente.

“Ormai da anni nel settore automotive è finito il tempo dell’improvvisazione - dichiara emozionato l’A.D. di M.Car S.p.A. Gaetano Pascarella-; a premiare sono la serietà, i servizi di qualità e gli investimenti mirati e strategici. Napoli è una piazza importantissima, la terza in Italia per volumi di vendita espressi dai brand BMW e MINI, merita quindi una sede che sia il fiore all’occhiello di tutto il mezzogiorno e, perché no, di tutta l’Italia dotata di macchinari all’avanguardia, ampi spazi per i nostri clienti e servizi innovativi e assolutamente “green oriented””

Tante le novità presenti nel nuovo showroom tra cui la divisione Motorrad gestita dalla storica concessionaria moto partenopea Prima.

“L’amicizia e le affinità di vedute con Stefania Cilento (A.D. di Prima, ndr) –conclude Gaetano Pascarella- hanno reso possibile poi anche il matrimonio con Prima e siamo felici e orgogliosi di poter ospitare nella nostra nuova struttura anche la divisione Motorrad ampliando così la gamma dei prodotti e dei servizi offerti ai nostri Clienti.”