Lotteria Italia, anche in Campania è caccia al biglietto fortunato

Oltre 605 mila biglietti venduti in Campania nell'edizione 2019 della Lotteria Italia, con il +2,9% rispetto all’anno precedente, quando furono staccati 588 mila tagliandi.

Tra le città, riferisce Agipronews, Napoli si è confermata leader delle vendite, con 304 mila biglietti in città e provincia (+2,9%). Al secondo posto Salerno, dove, nella passata edizione, è stato registrato il dato di crescita più evidente: 132 mila tagliandi e +7,2%. Terza piazza per Caserta (90 mila, - 2,9%). In provincia di Avellino sono quasi 60 mila i biglietti venduti (precisamente 59.820) con un +5,2% di crescita rispetto alla passata edizione. A chiudere è stata Benevento, con un calo contenuto: 19mila tagliandi e -3,7%.