Liu Jo inaugura il nuovo store di Napoli: tra le novità una selezione dedicata agli animali

Liu Jo inaugura, con un evento speciale, il nuovo store di Napoli - in Via dei Mille 57C-D: un nuovo concept store in cui innovazione e sostenibilità si incontrano per offrire molto più di una semplice esperienza di shopping.

Dalle collezioni donna e uomo alla linea gioielli, passando per i profumi e persino una selezione Liu Jo Pets dedicata agli amici a quattro zampe, il nuovo punto vendita incarna lo spirito distintivo del brand in tutta la sua varietà e completezza, per rispondere alle necessità di stile e gusto di ogni cliente. Inoltre, il nuovo concept retail J Skin unisce l’aspetto più fashion a quello della sostenibilità, grazie all’utilizzo di materiali e pratiche eco-friendly in tutto l'ambiente. Vernici ad acqua, rivestimenti realizzati da materiali di scarto, appendiabiti completamente riciclabili, tessuti e tappeti prodotti da fibre naturali: ogni dettaglio è stato curato per ridurre l'impatto ambientale senza compromettere lo stile e la qualità che caratterizzano il marchio. Uno degli elementi più affascinanti del nuovo store è il monogramma Liu Jo, che funge da elemento decorativo tridimensionale sulle pareti, sui cuscini e sui tappeti, creando un'atmosfera distintiva. Inoltre, un ledwall curvo all'ingresso cattura l'attenzione dei clienti con contenuti video emozionali che raccontano le varie anime del marchio, mentre le barre sul soffitto consentono l’esposizione delle collezioni dall'alto, garantendo un'esperienza di shopping dinamica e coinvolgente. Il nuovo store si unisce agli altri tre negozi Liu Jo presenti a Napoli ed è sicuramente destinato a diventare una tappa imprescindibile per tutti gli amanti del fashion nella città partenopea. L'inaugurazione ufficiale dello store Liu Jo, esclusivamente su invito, è prevista per giovedì 18 aprile, dalle ore 18:30 alle ore 22:00. Durante l'evento saranno presenti anche personalità del mondo dello spettacolo, tra cui Teresanna Pugliese, Clotilde Esposito, Ludovica Coscione, Alessandro Orrei e Michelangelo Vizzini.