"Investite nel Litorale Domitio-Flegreo": al via il masterplan per la trasformazione urbana

"Abbiamo deciso di portare avanti la lotta per sburocratizzare tutto in Campania. Il Masterplan del Litorale Domitio-Flegreo sarà un esempio di trasformazione urbana per l’Italia intera. Oggi, se un nostro giovane vuole ammirare un progetto di rigenerazione urbana deve andare all’estero, perché in Italia non c’è. Vogliamo vincere questa sfida che ha due obiettivi sostanziali: creare lavoro per i più giovani e far crescere l’economia. Alle imprese, un semplice messaggio: venite e investite in questi territori a due condizioni rispetto per l'ambiente e per le relazioni sociali", spiega il Governatore De Luca sul progetto di riqualificazione del litorale che potrebbe tornare ad essere attrattivo per investimenti e per il turismo.

