Linea 6, Confesercenti Napoli: "Opportunità per il mondo del turismo da non sottovalutare"

"Accogliamo con soddisfazione la nuova linea 6 della metropolitana, al netto dei problemi che ci sono in questi primi giorni. La mobilità è un punto di forza per il turismo, Napoli era carente di linee metropolitane. Dopo 30 anni c’è un aumento di corse e di stazioni, che sono anche le più belle che esistono in Europa. Credo che sia un’opportunità per il mondo del turismo da non sottovalutare. Dobbiamo soltanto pregare che siano funzionanti e che siano tenute bene". Così il presidente di Confesercenti Napoli e Campania e vicepresidente nazionale Vincenzo Schiavo si è espresso sull'apertura della linea 6 e sull'impatto che questa potrà avere sull'economia in città.

"I cittadini e turisti devono averne cura, ma soprattutto tocca all’amministrazione manutenerle nel modo adeguato. E soprattutto spingiamo affinché possano essere sempre funzionanti, come accade nelle altre metropoli europee. Ovvero dalla mattina presto a tarda sera", conclude Schiavo.