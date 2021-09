Lidl, inaugurato un nuovo punto vendita ad Afragola

Questa mattina il taglio del nastro del nuovo store in Via Pietro Donadio che sarà aperto al pubblico dal lunedì alla domenica dalle 8:00 alle 22:00

È di nuovo il momento di festeggiare per Lidl Italia, catena di supermercati leader nella GDO con oltre 680 punti vendita nel Paese, che oggi taglia il nastro di ben tre nuovi supermercati. Da Nord a Sud dello Stivale, le nuove aperture riguardano le città di Afragola (NA), Bologna e San Martino Siccomario (PV) per un investimento complessivo sul territorio che ammonta a circa 25 milioni di euro.

Il nuovo Lidl ad Afragola

Il nuovo punto vendita in Via Pietro Donadio, che sostituisce il supermercato Lidl di Via Santa Maria La Nova presso il centro commerciale Mandi aperto nel 2007 e non più rispondente alla nuova immagine aziendale, è stato inaugurato questa mattina.

La struttura, che sviluppa un’area di vendita di circa 1.000 mq, si presenta con un look completamente rinnovato e un format di vendita più moderno per offrire ai clienti una esperienza d’acquisto piacevole e funzionale. Al fine di garantire sempre il miglior servizio, il punto vendita osserverà i seguenti orari: dal lunedì alla domenica dalle 8:00 alle 22:00.

Un supermercato green

La costruzione del nuovo store è frutto di un progetto immobiliare che presta grande attenzione all’ambiente e all’efficienza energetica, rientrando in classe A3. Infatti, sono presenti un impianto fotovoltaico da circa 70 kW e un sistema di luci a LED che consente un risparmio di oltre il 50% rispetto all'illuminazione tradizionale. Il 100% dell’energia utilizzata proviene da fonti rinnovabili e, nel parcheggio del punto vendita, i clienti possono usufruire gratuitamente di una colonnina per il rifornimento di auto elettriche. Infine, sono stati realizzati circa 1000 mq di verde pubblico attrezzato a favore della comunità.

Una nuova esperienza d’acquisto

Il nuovo punto vendita di Afragola offre alla sua clientela un’ampia scelta di prodotti facili da individuare, grazie alla cartellonistica dedicata, e a immediata disposizione per una spesa semplice, di qualità ma soprattutto smart. A dare il benvenuto all’ingresso del supermercato è l’area frutta e verdura seguita dalle referenze biologiche, free from (prive di glutine o lattosio) e quelle dedicate ai più piccoli con le mini-size. L’angolo panetteria arricchisce questa nuova esperienza sfornando prodotti caldi ogni giorno e, per chi preferisce piatti veloci ma gustosi, Lidl ha pensato ad un’ampia offerta gastronomica. Ampliano la proposta anche articoli per il benessere personale come la cosmesi e il petfood per gli amici a quattro zampe. Un one-stop shop in cui i clienti possono trovare tutto il necessario per una spesa completa e al miglior rapporto qualità-prezzo.