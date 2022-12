Lidl inaugura punto vendita a Nola

Alla presenza del Sindaco Carlo Buonauro, questa mattina Lidl Italia ha tagliato il nastro del suo primo punto vendita a Nola (NA), lungo la Strada Statale 7 bis. Il nuovo store rappresenta il 10° supermercato Lidl tra la provincia e la città di Napoli e la sua inaugurazione conferma il ruolo strategico che ricopre il sud della Penisola nei piani di sviluppo dell’Azienda. Degno di nota è anche il risvolto occupazionale dell’operazione che ha portato all’assunzione di 18 nuovi collaboratori, i quali si aggiungono alla grande squadra di Lidl Italia di cui fanno parte più di 20.000 persone. Con quest’operazione l’Azienda intende offrire un punto vendita dal look moderno, per garantire ai clienti un’esperienza di acquisto piacevole e funzionale. Gli orari di apertura dello store sono pensati per assicurare la massima flessibilità di servizio: dal lunedì alla domenica dalle 08:00 alle 22:00.

Una struttura sostenibile

La nuova struttura, che ospita un’area vendita di 1.340 m², è il risultato di un progetto immobiliare che presta grande attenzione all’ambiente e all’efficienza energetica. La struttura, infatti, appartiene alla classe energetica A3 ed è dotata di ampie vetrate che sfruttano la luce naturale per assicurare la massima luminosità. Questo punto vendita dispone anche di un sistema di luci a LED che consente di risparmiare oltre il 50% rispetto alle precedenti tecnologie e il 100% dell’energia utilizzata dallo store proviene da fonti rinnovabili. Sul tetto del supermercato, inoltre, è presente un impianto fotovoltaico da 174,8 kW, in linea con le misure attuate dall’Insegna negli ultimi anni per concretizzare il proprio passaggio da un mix energetico centrato sui combustibili fossili ad uno basato sulle fonti rinnovabili.

Infine, Lidl, che da sempre ripone grande attenzione nei confronti del contesto in cui opera, ha contribuito ad alcuni interventi sulla segnaletica stradale per meglio regolamentare l’accesso in sicurezza al parcheggio dello store, il quale conta oltre 100 posti auto, di cui una parte è asservita ad uso pubblico.

Per un Natale all’insegna di qualità e convenienza

Dal reparto frutta e verdura, con proposte sempre fresche e un’ampia scelta di referenze biologiche, all’angolo panetteria, con prodotti sfornati più volte al giorno, fino ai prodotti per la cura della persona, il nuovo punto vendita di Nola offre tutto il vasto assortimento Lidl. In più, per vivere al meglio le festività natalizie, i clienti potranno ritrovare sugli scaffali la linea Deluxe, gamma che comprende prodotti gourmet ricercati e sfiziosi, che è anche oggetto del grande concorso «Il Natale è servito». Fino al 27 dicembre, infatti, acquistando almeno 5€ in articoli Deluxe e scansionando la Carta Lidl Plus alla cassa, è possibile vincere uno dei tanti premi in palio.