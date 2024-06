"Moneta e promesse": il libro che svela i meccanismi del rapporto tra banche e potere politico, in cui Napoli ha avuto un ruolo cruciale

Sarà a Napoli il prossimo 9 luglio per presentare il suo libro Paolo Zannoni, banchiere internazionale, studioso, presidente di Prada Holding S.p.A. e advisor internazionale per Goldman Sachs.

Il volume, edito da Rizzoli, si intitola "Moneta e promesse" e spiega il rapporto tra banche e Stati in un racconto intrigante e coinvolgente che si dipana attraverso sette epoche storiche: si parte dal XII secolo, quando Pisa, potente repubblica marinara, si trova ad essere centro dell’Europa medievale con i suoi vascelli carichi di seta, spezie e tinture, ma la Zecca stenta a coniare una quantità di moneta sufficiente a soddisfare i cittadini, i bisogni dei mercanti e del commercio marittimo: è allora che ha inizio la storia della moneta di banca.

Zannoni conduce quindi il lettore nella Venezia del XVII secolo, lo fa assistere alla nascita della Banca d’Inghilterra, e lo porta quindi nel regno di Napoli che la storia l'ha fatta prima di subirla.

Si passa poi alla Russia bolscevica per arrivare alla Rivoluzione americana e all’Ecu de Marc, l’antenato dell’euro, una valuta privata capace di circolare in tutta l’Europa pre-moderna e moderna.

Come è possibile che la moneta moderna sia debito

Moneta e promesse è molto più di un seducente racconto: basandosi su fonti conservate negli archivi di Venezia, Napoli, Philadelphia, Medina del Campo, Pisa e nei caveaux della Banca d’Inghilterra (molte mai consultate prima d’ora), offre infatti una chiave per interpretare il presente, spiegando, tra le altre cose, come regimi tra loro molto diversi – democrazie federali e parlamentari, imperi e regimi rivoluzionari – nel corso dei secoli abbiano tutti collaborato con le banche per raggiungere i propri obiettivi, stringendo di volta in volta lo stesso accordo: scambiare il debito pubblico con quello degli istituti bancari. Capiamo così come i debiti delle banche siano diventati la valuta delle nazioni e perché la moneta moderna sia debito.

"Vorrei iniziare con una confessione"

"Vorrei iniziare con una confessione: sono un banchiere d’affari": questo l'incipit del libro di Zannoni che aggiunge "Per più di trent’anni ho collaborato con Stati, imprese e individui per aiutarli a creare valore, a proteggere e far crescere il loro capitale. Ci sono modi peggiori di impiegare il tempo. Sono anche curioso: moneta e banca mi interessano e in particolare mi incuriosisce il rapporto tra Stato, banche e politica, tra la creazione di valore e l’arte del possibile".

Non è dunque un caso che la presentazione del volume avverrà presso la Fondazione Banco di Napoli, inesauribile miniera di documenti in particolare per quanto riguarda l'economia e la gestione del credito, con la partecipazione del presidente Orazio Abbamonte.

Quando De Pretis disse "Bisogna sventrare Napoli"

Su Napoli Zannoni nel 4° capitolo del volume tra l'altro scrive "(...) tra le banche buone, le istituzioni finanziare benefiche di Napoli sono l’esempio migliore (... Napoli), la città della sirena Partenope, «un pezzo di cielo caduto in terra», secondo Jacopo Sannazaro.

Napoli: con le sue strade strette e affollate, la magnifica baia, Ischia e Capri. Napoli: celebre per le opportunità che un tempo offriva a mercanti e marinai, per povertà e corruzione e malgoverno. Fu dopo l’epidemia di colera del 1884 che l’allora primo ministro italiano De Pretis dichiarò che Napoli doveva essere demolita: «Bisogna sventrare Napoli» disse".