Tappa a Napoli per la nuova Lexus LBX

Lexus Italia ha presentato il nuovo LBX in anteprima mondiale il 5 giugno 2023 a Milano durante un evento riservato alla stampa di settore.

La vettura ha fatto tappa a Napoli nella nuova sede di Agnano, è arrivata lo scorso sabato 17 febbraio per trattenersi solo pochi giorni.

Lexus LBX è il veicolo che ridefinisce il concetto di lusso, prestazioni ed eleganza nell'ambito automobilistico ed il pubblico napoletano ha accolto con entusiasmo la possibilità di ammirare da vicino l'ultima creazione di ingegneria e design firmata Lexus.

Lexus LBX è il risultato di anni di ricerca e sviluppo, unisce tecnologia all'avanguardia e design distintivo per offrire un'esperienza di guida senza precedenti. Caratterizzata da linee fluide e una silhouette dinamica, LBX incarna l'essenza stessa del lusso moderno.

La presenza dell’auto presso la sede di Agnano è stata un'opportunità imperdibile per gli appassionati e gli amanti del marchio Lexus. E’ stato possibile esplorare da vicino ogni dettaglio di LBX, scoprendone innovazione tecnologica lasciandosi conquistare dalla sua eleganza senza tempo.

Tra una manciata di ore la vettura ripartirà per nuove tappe italiane. Per essere aggiornati sulla possibilità di provare l’auto su strada si può far riferimento al Servizio Clienti Lexus Napoli, 081.570.04.06