Leonardo, incontro in Regione: "La Cassa integrazione va garantita in tempi stretti"

Si è tenuta questa mattina una riunione in videoconferenza tra il Presidente Vincenzo De Luca e i vertici dell'azienda "Leonardo", presenti il direttore generale Lucio Valerio Cioffi e il direttore Relazioni Istituzionali Filippo Maria Grasso. Nel corso della riunione, è stato affrontato innanzitutto il tema della Cassa integrazione, che va garantita in tempi stretti e la contestuale programmazione di investimenti per gli stabilimenti di Pomigliano d'Arco e Nola nel campo dell'aviazione civile e di attività per la Difesa.

"L'innovazione tecnologica dovrà essere al centro della programmazione delle iniziative possibili con la Regione e con le università campane. Pomigliano dovrà rimanere la principale sede progettuale strutturale per tutte le azioni di innovazione e ricerca di "Leonardo" in Italia, scrive in una nota la Regione.