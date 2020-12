Lavoro, la Cgil: "A Napoli mezzo milione di persone in cassa integrazione"

“È stato un 2020 drammatico. Siamo molto preoccupati, perché il mondo del lavoro in questa regione sta pagando il prezzo più pesante e quasi irreversibile. Così il segretario generale Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci, commenta l’anno che si appresta a concludere nel corso di una conferenza stampa che si è svolto questa mattina, in modalità mista, per fare il bilancio del 2020 e fare il punto sulle principali vertenze che interessano l’industria e il commercio come Whirlpool, Jabil, Meridbulloni e altre.

“Oggi c'è un ulteriore incontro al Ministero su Whirlpool. L'azienda continua a nasconderci le ragioni che motiverebbero la chiusura del sito. Stiamo parlando di una gamma di prodotto che, in questa fase, ha mercato e registra grandi numeri. Domani pomeriggio in fabbrica le lavoratrici e i lavoratori di via Argine presentano il loro calendario che racconta per immagini un anno di battaglia in difesa del posto di lavoro. Noi dobbiamo dare forza e sostegno a questa lotta e a questa grande azione di solidarietà. Gli operai della Whirlpool meritano rispetto, perché continuano a lottare con dignità. Ma quella della Whirlpool – ha ricordato Ricci - non è l'unica crisi che stiamo affrontando. La Meridbulloni di Castellammare è un'altra vertenza emblematica, un'altra pugnalata alle spalle di questo apparato industriale e dei lavoratori, con una multinazionale italiana che decide di lasciare il nostro territorio. Poi c'è la Dema di Somma Vesuviana e la Auchan di Pompei, dove una grossa parte di lavoratori rischiano di rimanere a casa. Non dimentichiamo, inoltre, il settore in crisi del commercio e del turismo, il mondo dello spettacolo che non riparte, le piccole imprese e il milione di lavoratori che in Campania sono stati posti in cassa integrazione. Tra Napoli e provincia – conclude - sono più di 500mila i lavoratori coinvolti. Con il superamento del blocco dei licenziamenti a marzo prossimo, il 2021, così come l'anno che sta per finire, sarà all'insegna della lotta e dell'impegno. Noi ci saremo e continueremo sempre ad essere al fianco dei lavoratori per difendere il futuro di questa città e della Campania”.

Sul fronte dei rapporti con Regione Campania e Comune di Napoli, Ricci ha annunciato l’avvio – a gennaio – di sei tavoli tematici su industria, sanità pubblica e privata, scuola, lavoro e trasporti con i vari assessori regionali, mentre al Comune di Napoli e al sindaco, Luigi de Magistris, Ricci ha avanzato una proposta: “Convocare un consiglio comunale monotematico aperto alle parti sociali, alle organizzazioni sindacali e alle associazioni per non perdere l’occasione di gettare le basi per ripensare la città nei prossimi mesi”.