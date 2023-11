Contratto a tempo indeterminato per 50 giovani, la Regione: "Altri mille nel 2024"

Un corso di formazione lavoro che prevede già prima di iniziare l'assunzione di 50 ragazzi. E' il risultato dell'accordo tra la rete nazionale degli Its sul turismo e il Gruppo Elior, società che opera nell'ospitalità a bordo del trasporto ferroviario, attraverso il brand Itinere. Il corso dura due anni, durante il primo i partecipanti percepiranno il 60 per cento dello stipendio, come in un contratto di apprendistato, per poi arrivare progressivamente al 100 per cento al termine del secondo anno, quando verranno assunti in pianta stabile dall'azienda.

Gli Its, Istituti tecnici superiori, sono nati nella prima decade degli anno 2000 con l'obiettivo di creare un passaggio intermedio tra il diploma e la laurea. Si tratta di formazione specifica in determinati campi con retribuzione già durante il percorso. In Campania ne esistono 16. Ad attivare la partnership con Elior sarà la Fondazione Its Academy Bact, che si occupa in prevalenza di beni e attività culturali e Turismo. "Un'opportunità per chi ha conseguito il diploma e non sa ancora che facoltà scegliere" afferma il presidente della Regione Vincenzo De Luca. Il titolo è spendibile in tutta Europa, ma l'assessore regionale all'Istruzione Lucia Fortini che avverte: "Ciò che mi lascia perplessa è che nonostante i dati ci dicano che circa l'80 per cento dei partecipanti trova lavoro dopo la formazione, molti dei quali il giorno dopo la conclusione, molti posti restano vacanti. I ragazzi non si iscrivono e alcuni corsi non partono".

La selezione è giunta alle ultime fasi. Il 30 novembre partirà il corso. Per Aniello Di Vuolo, presidente dell'Academy, : "...la particolarità è che nel bando c'è già l'assunzione a tempo indeterminato. Attiveremo altri due corsi con Elior, ma nel 2024 ce ne saranno in tutto 33: vuol dire opportunità per un migliaio di giovani".