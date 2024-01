In arrivo 70 nuove assunzioni per lavorare in Regione Campania

Buone notizie per il lavoro in Campania.

In una nota viene reso noto che "la Giunta regionale ha deliberato l'adesione alla manifestazione di interesse - nell'ambito del Programma nazionale "Capacità per la Coesione 2021-2027" - per la selezione e successiva assunzione a tempo indeterminato, nella propria dotazione organica, di 70 unità di personale con competenze tecniche e specialistiche da adibire, con la qualifica di funzionario, all'attuazione dei Programmi regionali finanziati con fondi per la coesione".