La Speseria arriva a Napoli

Da giovedì 22 settembre alle ore 10:00 la spesa vicino alle persone e ai loro bisogni atterra a Napoli, in via Filippo de Grenet 2.

In un punto vendita tutto nuovo e dal design distintivo, pronto ad accogliere chiunque desideri una spesa comoda, veloce e di qualità.

I professionisti della spesa, esperti sui temi della nutrizione e della sana alimentazione, guideranno i clienti nella scelta degli ingredienti migliori per i pasti quotidiani e per gli abbinamenti più sfiziosi da servire in tavola. E se occorre un formato speciale, nessun problema: i professionisti sapranno soddisfare con attenzione ogni richiesta.

D’altronde La Speseria, format di AP Commerciale, nato un anno fa con il primo e oggi amatissimo punto vendita nella città di Pompei, è concepito per offrire la possibilità di fare una spesa comoda, vicino casa, perfettamente in linea con ogni gusto ed esigenza alimentare, con un forte legame con il territorio, che viene evidenziato da una serie di eccellenze campane presenti sugli scaffali.

L’accurata selezione dei prodotti valorizza l’esperienza d’acquisto e rispetta le necessità di ogni cliente, grazie anche alla multicanalità dei modello che offre molteplici servizi per ordinare e ricevere la propria spesa direttamente a domicilio.

“Siamo davvero felici di portare questo nuovo format di supermercato anche a Napoli e di soddisfare un’esigenza sempre crescente di fiducia e personalizzazione della spesa. Oltre ai numerosi servizi e l’offerta, che unisce risparmio e qualità, un grande impegno è stato investito in termini di formazione e preparazione dei professionisti della spesa: personale altamente qualificato su temi legati alla nutrizione e alla spesa, pronto ad assistere i clienti in ogni singola necessità. Inoltre, l’apertura de La Speseria a Napoli, ci permette di sostenere ancora una volta i bisogni della comunità e il valore del nostro territorio, offrendo a chiunque venga a farci visita un’ampia proposta di prodotti campani. L’attenzione ai dettagli e la cura dei bisogni dei clienti è e resta la nostra principale missione.” dichiara Michele Apuzzo, Amministratore delegato di AP Commerciale.

Una spesa buona, di fiducia e soprattutto personalizzata, come si può notare dal servizio di spesa a distanza che permette al cliente di scegliere comodamente in che modo richiederla, dove riceverla e a che ora. Il tutto condito con una dose speciale di suggerimenti, consigli e interessanti curiosità culinarie tutte da scoprire all’interno dei punti vendita e online. Tra questi tantissimi approfondimenti realizzati durante un ricco anno di collaborazione con i fisiologi della nutrizione del Dipartimento di Medicina Sperimentale dell’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli” per orientare i clienti verso le migliori scelte nutrizionali.

“Siamo convinti che la promozione di una cultura del benessere passi per il momento della spesa e per questa ragione ci impegniamo ogni giorno affinché il nostro modello commerciale, caratterizzato da risparmio quotidiano senza uso di volantini, non si limiti ad offrire la convenienza economica ma si traduca in un rapporto di familiarità e fiducia con i nostri clienti. Da qui è nato questo nuovo format, dove la risposta alla freneticità delle vite quotidiane sia un luogo vicino casa, in cui trovare tutto quello che può servire al singolo e alla famiglia e che incontri le esigenze organizzative di tutti i tipi di clienti. Uno dei grandi propositi su cui si basa il nostro lavoro è la ricerca delle modalità migliori per far vivere un’esperienza di spesa piacevole e su misura ai nostri clienti e siamo certi che La Speseria risponda a questa istanza.” afferma Antonio Apuzzo, Direttore commerciale e organizzativo.

In occasione dell'inaugurazione del 22 settembre, con un minimo di spesa di 20 euro è possibile usufruire di due buoni dal valore di 3 euro da spendere dal 22 settembre al 9 ottobre 2022 all’interno del nuovo punto vendita. E per i primi 1000 clienti fortunati, in regalo un’esclusiva shopper in tela disponibile dal 22 al 25 settembre con una spesa minima di 10 euro.