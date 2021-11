Per dormire bene è necessario un sistema letto perfetto: come trovarlo con il miglior rapporto qualità-prezzo

Per stare bene è necessario dormire bene: non si tratta di un luogo comune, ma di una verità attestata dalla scienza. E per migliorare la qualità del riposo notturno esiste una vera e propria “medicina del sonno”, che punta a risolverne i principali disturbi.

Sulla qualità del sonno incidono diversi fattori individuali, ad iniziare dall’alimentazione, ma anche attività fisica, regolarità dei ritmi di vita, ansia, stress oppure difficoltà respiratorie e problemi cardiocircolatori come l’ipertensione arteriosa. Se si hanno difficoltà a dormire oppure si dorme ma ci si sveglia stanchi, dunque, è fondamentale fare innanzitutto un controllo medico.

Fondamentali sono quindi fattori esterni come la presenza di luci o rumori, il microclima della camera da letto (umidità, ricambio d’aria, polvere etc.) e, soprattutto, il letto inteso come “sistema” costituito da struttura portante, materasso, cuscino e topper.

Il sistema letto

Per consentire al sistema muscolo-scheletrico di riposare e recuperare forza e tenuta e, più in generale, all’organismo di trarre giovamento dalla pausa notturna, il letto deve essere perfettamente calibrato sulle specifiche esigenze individuali: “non esiste un letto perfetto per tutti, ma esiste il letto perfetto per ognuno di noi”, spiegano infatti i fratelli De Matteo, titolari della De Matteo Home, da circa mezzo secolo azienda leader nella fabbricazione e vendita di materassi, letti, reti, cuscini e topper realizzati interamente in Italia, negli stabilimenti di Campania e Toscana, da maestri artigiani con i materiali migliori e più innovativi, frutto di una continua ricerca.

Grazie alla scelta lungimirante di puntare sulla vendita diretta dei prodotti, eliminando qualsiasi costoso ed inutile passaggio intermedio, la De Matteo Home offre al consumatore il miglior rapporto qualità prezzo: attraverso il web, infatti, ha realizzato un nuovo modo di fare distribuzione, con spedizione rapida (entro 24 ore) e gratuita in tutta Italia, caratterizzandosi come una delle prime aziende del settore specializzate nella vendita online a livello nazionale ed europeo. Decine di migliaia le spedizioni effettuate ogni anno in tutta Italia e in Europa.

Dal produttore al consumatore

Garantendo il miglior prezzo possibile sul mercato con la migliore qualità, la De Matteo Home è in grado di realizzare qualsiasi tipo di materasso, rendendo possibile un letto completamente personalizzato dalle misure alla densità, dagli strati ai materiali.

I materassi, dai più classici in Memory Foam a quelli più innovativi in Memory e molle insacchettate o iper-tech in lattice e poliuretano espanso ad acqua, rientrano tutti nella categoria di dispositivo medico di Classe 1, detraibile fiscalmente come spesa medica.

A garanzia dell’assoluta qualità del prodotto, oltre le infinite recensioni on-line tutte a 5 stelle, l’azienda dà ai sui clienti 100 notti di prova, con la formula “soddisfatti o rimborsati”