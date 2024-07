Il brand francese di moda a piccoli prezzi rafforza la sua presenza in provincia di Napoli: il nuovo punto vendita

Kiabi, il brand francese di moda a piccoli prezzi, rafforza la sua presenza in provincia di Napoli. Il 27 e il 28 luglio prossimo, infatti, si terrà l’inaugurazione di Kiabi Nola, facilmente raggiungibile dall’ingresso “Positano” del centro commerciale Vulcano Buono, situato in via Boscofangone.

Il nuovo store si estende su una superficie di 1000 mq2 ed è stato progettato su un concetto “kube”, in modo da rendere ancora più semplice ed efficace la shopping experience del cliente, così che possa muoversi e orientarsi facilmente tra le collezioni e i reparti.

Durante il weekend di inaugurazione, il 27 e il 28 luglio, Kiabi offrirà alle famiglie della zona, il 20% di sconto su tutto, 50 gift card per i primi visitatori e tante altre sorprese.