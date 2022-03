"KFC" apre nel cuore di Napoli: bagno di folla all'apertura - VIDEO

Bagno di folla per il primo giorno di apertura di "KFC" a Napoli, all'angolo tra Piazza Carità e via Toledo. Si tratta del primo ristorante nel capoluogo campano dopo le aperture nei centri commerciali Campania di Marcianise, Movieplex di Mercogliano e La cartiera di Pompei. Diventano 12 i ristoranti del brand del pollo fritto aperti nel Sud Italia, che si conferma sempre più strategico:

Il nuovo locale nel cuore di Napoli KFC Napoli Piazza Carità è dotato di un ambiente ampio di oltre 300 metri quadri, con un dehor di 45 metri quadri per pranzi e cene all’aperto. 56 i posti a sedere in sala e 40 nel dehor, con apertura tutti i giorni dalle 10 alle 24 (il sabato e la domenica fino all'1.00).

"Massima attenzione ai diritti dei lavoratori"

"Ci abbiamo messo tanto, non è stato semplice, ma riteniamo che possa diventare un punto di riferimento per quella platea di ragazzini troppo grandi per altri fast food e troppo piccoli per un ristorante. Il primo punto di forza è che abbiamo il 30% di personale in più. Questo perché il prodotto viene lavorato qui, viene impanato qui e poi lo friggiamo", ha detto Alessandro Mauro, tra i fondatori della catena.

"In questo punto vendita diamo lavoro a circa 40 persone. Sono tutti giovani reclutati in zona, perché ci piace avere un impatto positivo sulla realtà locale. Ci teniamo che vengano rispettati tutti i diritti del lavoratore e sappiamo che, così facendo, avremo tanto attaccamento e voglia di fare bene", ha spiegato Antonio Laiena, direttore KFC.