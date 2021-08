Kfc sbarca a Napoli: il pollo fritto del colonnello apre a via Toledo

Saranno felici gli amanti del pollo fritto, sta per aprire a Napoli il primo ristorante di KFC, nota catena di fast food Usa, con ingresso a via Toledo, all'angolo con piazza Carità. "Stiamo arrivando. Ti aspettiamo presto per provare l'irresistibile pollo fritto del Colonnello (Sanders)", è la scritta che campeggia sulle porte del locale in via di allestimento. L'apertura negli spazi occupati in precedenza da un noto negozio di abbigliamento dovrebbe avvenire già a settembre.

Cib lo sbarco anche di Kfc, in poche centinaia di metri, nel pieno centro cittadino di Napoli, ci saranno Burger King (piazza Carità), McDonald's (via Medina) e appunto Kfc, specializzato nel pollo, che ha locali in Campania al centro commerciale La Cartiera di Pompei e al centro commerciale Campania di Marcianise.